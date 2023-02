En una sincera plática con Michelle Rubalcava, de 37 años de edad, el conductor y presentador televisivo Pedro Prieto habló de su paso por Hoy.

Pedro Prieto, de 36 años de edad, recuerda con cariño su paso por el matutino de Televisa, mismo del que salió poco después de la muerte de Magda Rodríguez.

Por lo que la ‘villana’ que despidió de Hoy a Pedro Prieto fue nada menos que Andrea Rodríguez, de 37 años de edad, actual productora del programa.

Andrea Rodríguez, productora de Hoy (@andrea_rodriguez / Instagram)

¿Por qué Pedro Prieto salió de Hoy?

De acuerdo con Pedro Prieto, Andrea Rodríguez lo sacó del programa porque ya no encajaba en la nueva etapa, decisión que inevitablemente lo deprimió.

“Lloré mucho”, revela Pedro Prieto y es que le dolió romper la relación con el público y con la producción sobre todo porque acabaron con su rutina.

“Los primeros seis meses era como mi ex”, dice y es que el conductor veía la televisión casi a diario a la par que extrañaba su trabajo.

Aunque en aquel momento no aceptó su salida, más tarde entendió que Andrea Rodríguez le hizo un favor.

Y es que el también modelo se sentía anclado y aunque no lo quería aceptar su cuerpo lo obligó, se ponía ansioso y comenzó a fumar.

Pedro Prieto (Agencia México.)

Andrea Rodríguez le hizo un favor a Pedro Prieto al sacarlo de Hoy

“Me despidieron del programa Hoy, me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo”, dice el presentador.

Asimismo subraya que de no haber salido no hubiera crecido tanto por lo que hoy no tendría su podcast y su participación en Multimedios.

“Una vez que Andrea me diera las gracias, tuve mucho miedo”, admite y recuerda que no pasó mucho tiempo para que su vida tomará un rumbo que lo terminaría haciendo feliz.

Cabe mencionar que tras salir del matutino, a Pedro Prieto lo llamaron para incorporarse a la telenovela S.O.S Me Estoy Enamorando de Lucero Suárez.