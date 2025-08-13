Exatlón México ya tiene fecha de estreno para su temporada 9, que será la más ambiciosa hasta ahora.

Así lo confirmó Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, quien adelantó que la competencia incluirá tres fases:

Exatlón Cup

Exatlón Draft

Exatlón México

Exatlón México: ¿Cuándo se estrenará la novena temporada?

Antonio Rosique -de 50 años de edad- reveló que la temporada 9 de Exatlón México se estrenará el lunes 1 de septiembre.

La competencia será más dura, más internacional y más larga que nunca. Tanto así, que durará seis meses, extendiéndose hasta marzo de 2026.

Exatlón México 2023 (@exatlonmx / Instagram )

¿Qué puede esperar la audiencia? Antonio Rosique detalló que la temporada 9 de Exatlón México se dividirá en tres fases.

Para Exatlón Cup, competencia internacional con 5 países, algunos de los atletas confirmados son:

Coque Guerrero, de 28 años de edad

Mati Álvarez, de 29 años de edad

Daniel Corral, de 35 años de edad

Ernesto Cázares, de 24 años de edad

Evelyn Guijarro, de 28 años de edad

Mono Osuna, de 36 años de edad

Para Exatlón Draft, donde buscarán a los mejores talentos para la temporada regular, algunos de los atletas serán:

Katia Gallegos, de 23 años de edad

Marco Jaime, de 30 años de edad

Mientras que Exatlón México temporada regular estará conformado por los ganadores del Draft y deportistas consagrados de Exatlón.

Exatlón México All Stars (Instagram @exatlonmx)

Exatlón México: ¿Cuál será el premio para el ganador de la temporada?

Antonio Rosique señaló que la temporada 9 de Exatlón México incorporará nuevos circuitos de competencia.

Esto, aunado al duelo entre leyendas y nuevos participantes, promete un Exatlón México lleno de espectáculo, drama y adrenalina para que el público disfrute.

A cambio, el atleta que se corone como campeón de esta épica contienda se llevará a casa un millón de pesos, como ha sucedido en otras ediciones de Exatlón México.