Antonio Rosique confirmó la novena temporada de Exatlón México, el exitoso reality show deportivo de TV Azteca.

El estreno de Exatlón México está programado para septiembre y la competencia tendrá una duración de 6 meses en República Dominicana.

¿Quién es Antonio Rosique?

Antonio Rosique es un reconocido periodista deportivo y conductor mexicano.

Es conocido por su trabajo en TV Azteca, donde ha participado en diversas coberturas de eventos deportivos.

Antonio Rosique (Instagram @antonio_rosique)

Su pasión por la narración y análisis de eventos deportivos lo llevó a ser parte de coberturas significativas, como:

Olimpiadas de Atenas 2004

Copas Mundiales de Fútbol de 2010, 2014 y 2018

Antonio Rosique también se ha involucrado en la radio, siendo parte del equipo de MVS Deportes en 2012.

Desde 2017, Antonio Rosique se convirtió en el conductor de Exatlón México , programa que lo catapultó al éxito.

¿Qué edad tiene Antonio Rosique?

Antonio Rosique nació un 31 de mayo de 1975, y en la actualidad tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Antonio Rosique?

Antonio Rosique está casado con Michelle Saide, influencer, empresaria y periodista deportiva.

Antonio Rosique y Michelle Saide (@antonio_rosique)

¿Qué signo zodiacal es Antonio Rosique?

Antonio Rosique pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Rosique?

Antonio Rosique tiene un hijo, fruto de su matrimonio con su esposa, la periodista Michelle Saide.

Antonio Rosique en Exatlón All Star (@exatlónmx / Instagram)

¿Qué estudió Antonio Rosique?

Antonio Rosique egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey.

Posteriormente, realizó un una maestría en Football Industries en la Universidad de Liverpool.

¿En qué ha trabajado Antonio Rosique?

Antonio Rosique ha trabajado principalmente como periodista deportivo, narrador y conductor de Exatlón México.

Antonio Rosique ha sido una figura clave en TV Azteca, cubriendo eventos deportivos y participando en programas como:

En Caliente

Los Protagonistas

DeporTV

Deporte Caliente

Además, Antonio Rosique ha publicado libros como:

La isla del fútbol: Un viaje personal por la industria del fútbol británico (2006)

El día de mi vida: las 24 horas que marcaron la vida de 12 medallistas olímpicos mexicanos (2008).

(@exatlonmx / Instagram)

Antonio Rosique confirma la novena temporada de Exatlón México

Exatlón México, reality deportivo donde atletas compiten en diversas pruebas de alto rendimiento, vuelve a Azteca Uno.

Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, confirmó el regreso del programa en su novena temporada.

“El 1 de septiembre ya estamos al aire de regreso, somos muy privilegiados de que se volvió un clásico, ya es la novena temporada” Antonio Rosique

En una entrevista en Ventaneando, Antonio Rosique detalló algunas sorpresas de la novena temporada de Exatlón México.

La nueva temporada de Exatlón México arrancará con una Copa Internacional, que estará conformado con 5 países con los grandes campeones de atletas mexicanos.

Posteriormente, el reality tendrá la oportunidad de incluir a nuevos participantes que quieran ser parte de Exatlón México para retar a los expertos.