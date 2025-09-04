Luego de muchos rumores y cambios de último momento, por fin se tienen avances en la serie live action de Tomb Raider de Amazon Prime Video.

La misma Amazon Prime Video dio a conocer a la actriz que será la protagonista de la historia, encarnando a una nueva versión de Lara Croft.

¿Quién será Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider en Amazon?

Amazon Prime Video confirmó a Sophie Turner -de 29 años de edad- como la nueva Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider.

Quienes sean fans de las series de fantasía o las películas de superhéroes, identificarán a Sophie Turner como Sansa Stark en Game of Thrones o Jean Grey en X-Men: Dark Phoenix.

Rise of the Tomb Raider (Square-Enix)

Al respecto, la actriz mencionó que está muy emocionada de hacer a Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider.

A sabiendas de que detrás de ella están las versiones de Angelina Jolie y Alicia Vikander, quienes hicieron a la popular protagonista de videojuegos en diversas películas.

No obstante, espera hacer un buen trabajo y confía todo el equipo de Amazon Prime video, quienes harán todo para darle a los fans un buen producto.

Sophie Turner (REUTERS / Mario Anzuoni)

¿Cómo será la serie live action de Tomb Raider en Amazon?

De momento, no hay muchos detalles de la serie live action de Tomb Raider en Amazon Prime Video, más allá de Sophie Turner como Lara Croft y sus productores.

Phoebe Waller-Bridge será la creativa y productora principal de la serie live action de Tomb Raider en Amazon Prime Video, quien ha mencionado que es una gran fan del videojuego.

Por su parte, Jonathan van Tulleken será el director de todos los capítulos, siendo alguien ya probado, pues fue el encargado de la serie Shogun de Disney+.

Lo que da a entender que Amazon Prime Video está totalmente comprometida con el proyecto, trayendo gente de renombre en distintos apartados.

De momento, no hay fecha de estreno para Tomb Raider en Amazon, la producción empezará en enero de 2026, así que el primer episodio podría salir hasta 2027.