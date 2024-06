La plataforma de streaming Netflix ya nos reveló la fecha de estreno para la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft ¿cuándo sale? Te contamos.

Al fin el famosos streaming Netflix ha lanzado el esperado primer avance de su nueva serie animada Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, la cual promete bastante.

Serie de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft con el que tenemos de regreso a la famosa arqueóloga inglesa de los videojuegos, tal y como la conocimos pero ahora en Netflix.

¿Cuándo sale la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix? Ya tiene fecha de estreno (Netflix )

Esta es la fecha de estreno de la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix

Vete preparando pues el estreno de la serie de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix será este mismo 2024.

Sin embargo, para poder ver la serie de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix aún tendrás que esperar unos meses más.

Ya que el estreno de la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft se tiene programado para el próximo 10 de octubre de 2024 en exclusiva por Netflix.

¿De qué tratará la serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix?

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft es la nueva producción con próximo estreno de Netflix con Legendary.

Misma que se trata de la primera historia de la famosa arqueóloga inglesa de los videojuegos, Lara Croft en una serie animada.

La serie Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft en Netflix centrará su historia tras los acontecimientos de la trilogía Survivor del videojuego Tomb Raider (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider).

Lo que hace que tengamos el regreso de Lara Croft, tal y como la conocimos, pues la serie de Netflix está ambientada después de los eventos de la trilogía de reinicio de la década de 2010.

Por lo que veremos una Lara Croft ha abandonado a sus amigos para embarcarse en una solitaria aventura, sin embargo deberá volver a su casa.

Luego de que un peligroso y poderoso artefacto chino es robado de la Mansión Croft por un ladrón con una extraña conexión personal.