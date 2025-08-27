Se dio a conocer que El Mago de Oz tendrá nueva serie en Amazon Prime Video con la vida adulta de sus personajes.

Para todos los fanáticos de El Mago de Oz, Amazon Prime Video está cocinando un versión inspirada en el libro de Lyman Frank Baum.

Confirman que una serie de El Mago de Oz está en desarrollo para Amazon Prime Video

El Mago de Oz tendrá nueva serie en Amazon Prime Video, la producción está en desarrollo y se titulará “Dorothy”.

Será una “versión contemporánea”, usando el Camino de ladrillos amarillos como metáfora de los desafíos y elecciones que enfrentan los jóvenes en la actualidad.

Warner Bros traerá de vuelta a El mago de Oz (Warner Bros)

Detrás del proyecto se encuentran la productora Gina Matthews- de 57 años de edad- con su empresa productora Little Engine.

Igualmente, se han sumado a la producción de Dorothy:

Gwen Stefani, de 55 años de edad

Blake Shelton, de 49 años de edad

Patrick Moran, de 65 años de edad

Lee Metzger

Gina Matthews confesó ser fanática de los libros de El Mago de Oz.

De acuerdo con esta productora, “la historia nos recuerda las cualidades que necesitamos para superar los momentos difíciles”.

Para ella, el personaje de Dorothy es un símbolo de fortaleza que enseña que la bondad y la determinación nos permiten conseguir “grandes cosas”.

Además de animar a quienes nos rodean. En ese sentido, Gina Matthews se mostró entusiasmada por la historia que llevará a la pantalla con Amazon Prime Video.

Por su parte, el productor Patrick Moran mencionó lo emocionado que esta por incorporarse al proyecto de El Mago de Oz.

Incluso la cantante Gwen Stefani explicó que se trata de una “versión creativa y moderna” que es muy inspirador para ella porque combina música con emoción.

Gwen Stefani (Instagram/gwenstefani)

Fecha de estreno de Dorothy, la serie de El Mago de Oz en Amazon Prime Video

Hasta el momento, no hay fecha de estreno confirmada para la serie Dorothy.

La producción de Amazon Prime Video aún está en fase de desarrollo.

Por ello, falta que se den a conocer los showrunners y equipo de filmación. Así como todo el reparto que tendrá la serie de El Mago de Oz.