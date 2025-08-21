El debut de El mago de Oz de 1939 en la Esfera de Las Vegas, Estados Unidos, ya tiene fecha programada.

La película clásica fue remasterizada y recreada con ayuda de la inteligencia artificial, l o que logró una de las “colaboraciones más significativas”.

El Mago de Oz (Tomada de video)

¿Cuando es el debut de El mago de Oz de 1939 en la Esfera de Las Vegas?

El debut de El mago de Oz de 1939 en la Esfera de Las Vegas, Estados Unidos, está programado para el próximo:

Jueves 28 de agosto de 2025

De acuerdo con ‘Reuters’, el reestreno de la película clásica en una pared de 160 mil pies cuadrados de paneles LED llegó tras 2 años de trabajo.

Y es que la producción de Metro-Goldwyn-Maye requirió de r emasterización, recreación y reimaginación en los escenarios y rostros de la película.

Estos trabajos en El mago de Oz se llevaron a cabo con ayuda de la inteligencia artificial, en los que los productores llamaron una de las “colaboraciones más significativas”.

Pues la película reunió el trabajo de más de 2 mil personas divididas en el equipo creativo, ejecutivos de Warner Bros. Discovery, investigadores de DeepMind de Google, académicos y artistas de efectos visuales.

En este sentido, Óscar Ben Grossmann -de 48 años de edad- destacó que la interferencia de inteligencia artificial fue un “último recurso” para evitar violar la integridad de las interpretaciones originales.

El Mago de Oz en la Esfera se basó en materiales de archivo de la película y alrededor de 60 documentos de investigación, para lograr una resolución diez veces superior.

Warner Bros traerá de vuelta a El mago de Oz (Warner Bros)

¿Cuánto cuesta ver El mago de Oz de 1939 en la Esfera de Las Vegas?

El debut de El mago de Oz de 1939 en la Esfera de Las Vegas, Estados Unidos, tendrá un costo de 104 dólares (mil 951.68 pesos mexicanos) o más por asiento.