El Guana -de 38 años de edad- fue “destapado” por Mariana Botas antes de que La Casa de los Famosos México 2025 lo confirmara.

Mariana Botas -de 35 años de edad- estuvo de indiscreta y reveló antes de tiempo que El Guana sería su compañero en el reality.

Tras las declaraciones de Mariana botas, La Casa de los Famosos México 2025 confirmó que El Guana sería uno de sus habitantes.

El Guana fue cuestionado sobre si le reclamó a Mariana Botas por “destapar” su nombre antes de tiempo en La Casa de los Famosos México 2025.

“Me mandó un mensaje super apenada como de 2 minutos con: ‘por favor perdóname, no lo hice adrede, se me salió’ la verdad es que le dije, ni te preocupes, ya falta nada más un día”

El actor mencionó que no le tomó importancia a lo dicho por Mariana Botas, pues solo faltaba un día para que revelara que estaría en La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana menciona que sí se hubiera molestado con Mariana Botas, si hubieran faltados dos semanas para su “destape”.

Pero sabe que Mariana Botas no tenía intención de afectarlo y que lo dijo por la emoción de estar en La Casa de los Famosos México 2025.

“Somos muy buenos amigos, me mandó un mensaje de disculpa, le dije que no había ninguna bronca y bueno, son gajes del oficio”

La Casa de los Famosos México 2025 tendrá habitantes con carácter fuerte y El Guana fue cuestionado sobre cómo tratara de evitar los conflictos.

“No soy una persona que cause algún conflicto o polémica que no sea constructiva, me encanta tirar muchísima buena onda, me encanta apoyar a los compañeros”

El Guana