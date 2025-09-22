El domingo 21 de septiembre se llevó a cabo la octava gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025.

El Guana del cuarto Día se convirtió en el octavo eliminado de la competencia, dejando a 7 habitantes en pie rumbo a la final.

El Guana sale de La Casa de los Famosos México 2025

Durante una semana más el cuarto Día quedó en desventaja tras haber subido todos a la placa de nominados y no haber logrado la salvación.

Esta desventaja se vio todavía más marcada con la eliminación de El Guana.

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Al final de la gala de eliminación hubo un triple carrusel entre los tres integrantes que quedan del cuarto Día.

Dalilah Polanco -de 53 años de edad- fue la primera en ser salvada por el público, regresando a la competencia.

Shiky -de 53 años de edad- fue el segundo salvado de la noche, por lo que El Guana salió de la competencia tras 51 días de competencia.

Cuarto Noche quiere llegar invicto a la final de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la eliminación de El Guana de La Casa de los Famosos México 2025 el Cuarto Noche pone marcha a la gran final.

Desde que el público les ha demostrado a los habitantes de este equipo que son los favoritos, tienen como propósito llegar juntos como los 5 finalistas de la temporada.

El día lunes 22 de septiembre se va a llevar a cabo el reto con el que se determinará al primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

En total, quedan los 5 integrantes del cuarto Noche y solo 2 de Día, por lo que cualquier cosa puede parar rumbo al final de temporada.

Esta noche de eliminación en Noche quedaron invictos una semana más gracias a que lograron quedarse con la salvación.

Fue así como Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- logró bajar de la placa de nominados tras ser salvado por el líder Abelito.