Angélica María regresa a la televisión con el melodrama Corazón de Marruecos tras 14 años de ausencia.

Rosy Ocampo es la productora de Corazón de Marruecos, un remake de la conocida telenovela Muchacha italiana viene a casarse y la cual fue protagonizada por Angélica María en 1971.

La productora quiso rendirle un homenaje a Angélica María por su icónico protagónico en Muchacha italiana viene a casarse, por lo que creó un personaje especial para el remake.

Angélica María regresa a la televisión con Corazón de Marruecos

Qué bonito amor fue la última telenovela de Angélica María, quien se ausentó de la televisión por 14 años y regresa triunfal al melodrama Corazón en Marruecos.

Durante la presentación del proyecto, Angélica María se mostró emocionada por su regreso a las novelas y agradeció a Rosy Ocampo por rendirle un homenaje en el remake de Muchacha italiana viene a casarse.

“Es una suerte poder seguir estando aquí y haberlo hecho toda mi vida” Angélica María

Angélica María (Instagram/@angelicavaleoriginal)

Angélica María mencionó que su hija Angélica Vale estaba feliz con su decisión de volver a las telenovelas.

La actriz y cantante agradeció a Rosy Ocampo, pues asegura que creó un personaje exactamente para ella con la intención de homenajear su trayectoria artística.

“Esto ha sido lindo, porque de verdad lo hizo especial para mí. Nunca pensé que alguien fuera hacerme un homenaje así en una telenovela, qué padre” Angélica María

¿Cuándo se estrena Corazón de Marruecos? La novela que marca el regreso de Angélica María

Corazón de Marruecos, la nueva telenovela de Angélica María, se estrena por Las Estrellas a las 9:30 p.m. a finales de 2026.

Es protagonizada por África Zavala y José Ron, y cuenta la historia de una mujer que huye de un matrimonio forzado en Marruecos.

Yasmine, personaje de África Zavala, huye a México y se enamora de León, interpretado por José Ron, un heredero de un emporio joyero.

Angélica María interpretará a Ornella Donati, una adinerada italiana que hace referencia a su personaje en Muchacha italiana viene a casarse.

Las grabaciones de Corazón de Marruecos iniciaron en mayo y ha trascendido que el estreno será a finales de 2026 o inicios del 2027.