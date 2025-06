The Tiny Chef Show fue noticia el 26 de junio de 2025, debido a que se dio a conocer su cancelación por parte de Nickelodeon.

Es por ello que mucha gente que no conocía esta serie se pregunta si hay una manera de ver The Tiny Chef Show en México. Aquí te daremos los detalles.

¿Dónde ver The Tiny Chef Show?

Lamentablemente, en México solo hay una manera de ver The Tiny Chef Show y es a través de Apple TV+, donde están sus tres temporadas completas.

Hay que señalar que The Tiny Chef Show en Apple TV+ solo cuenta con audio en inglés, lo cual podría ser un problema dado que es una serie para niños.

The Tiny Chef Show (Tiny Chef Productions)

Revisamos en otras plataformas, y nadie cuenta con episodios de The Tiny Chef Show; ni siquiera Paramount+, que es la que tiene todas las series de Nickelodeon.

En teoría también se debería de poder ver a través del canal tradicional de Nickelodeon, pero no parece que tenga un horario fijo como tal.

Esto explicaría el por qué esta serie infantil no es tan conocida en México como otras del estudio, tal es el caso de Bob Esponja, Loud House y Paw Patrol.

The Tiny Chef Show (Tiny Chef Productions)

¿Por qué The Tiny Chef Show no está en otras plataformas en México?

No hay una razón para que The Tiny Chef Show no esté en otras plataformas en México; la única explicación posible es que Nickelodeon no lo ve como un contenido relevante.

El hecho de que The Tiny Chef Show ni siquiera esté en Paramount+ y en Apple TV+ no tenga audio en español, indica lo poco cuidada que fue su distribución en nuestro país.

También esto explica que pocas personas en México conocieran el show, ya que no hubo una distribución ni promoción eficaz del mismo.

Se espera que a raíz del anuncio de su cancelación, las búsquedas y visualizaciones de The Tiny Chef Show aumenten de manera exponencial en los próximos días.

Aunque esto no significa que se pueda salvar a la serie, ya que tras un pico máximo, volverá a bajar su rating.

El show de Tiny Chef es cancelado por Nickelodeon (@thetinychefshow / TikTok)

Con información de Apple TV+