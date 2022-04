El periodista David Páramo aseguró que la iniciativa de la reforma eléctrica, próxima a votarse, está totalmente muerta. Comentó tres posibles opciones del porqué se decidirá su rumbo hasta el domingo.

Durante su cápsula “David Páramo padre del análisis superior” en el noticiero nocturno Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, Páramo habló sobre la muerte anticipada de la reforma eléctrica.

Además, advirtió a los diputados lo que pasará si la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es aceptada.

Cabe resaltar que la reforma eléctrica fue aprobada en lo general y particular en comisiones de la Cámara de Diputados, sin embargo, aún falta el voto en el Pleno que tendrá lugar el domingo 17 de abril.

A pesar de que el lunes 11 de abril la iniciativa de reforma eléctrica fue aprobada en las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados , David Páramo aseguró que la reforma eléctrica está totalmente muerta.

El columnista financiero comentó que no considera que Morena logre convencer a más de 50 diputados para que la aprueben, pues “ya se pusieron duros todos”.

David Páramo afirmó que ya no existe la posibilidad de negociar nada y que sin el apoyo de diputados de oposición no sale la reforma.

El periodista consideró que los votos de los diputados de otros partidos son necesarios, ya que con los de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, no alcanzan la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa.

“Se pusieron duros, ya no hay posibilidad de negociar nada, no hay marcha atrás y sin ellos no sale la reforma, los necesitan a todos”.

Ante esto, David Páramo insistió en que la reforma eléctrica está muerta y los de Morena siguen prolongando su agonía al retrasar la votación hasta el domingo 17 de abril.

David Páramo expuso tres posibles escenarios por los que se tomó la decisión de retrasar la votación de la aprobación de la reforma eléctrica hasta el domingo 17 de abril.

El periodista enlistó:

David Páramo comentó que entre los planes de los miembros de Morena podría estar el que diputados de la oposición salgan de vacaciones durante el fin de semana y así puedan lograr la mayoría de votos con sus ausencias.

Ante la posibilidad, David Páramo advirtió a los diputados que, en caso de que la reforma eléctrica sea aprobada por su flojera de asistir el domingo, les cobrarán su ausencia.

“Legisladores no sean flojos, quieren ser diputados, no vayan a faltar, no pasa nada si no están el domingo en su casa, va a pasar mucho si están el domingo en su casa.

Señores diputados, si es por flojera, de veras, se las vamos a cobrar”.

David Páramo