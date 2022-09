Después del Disney Plus Day, este 9 de septiembre ha dado inicio la D23 2022 Expo de Disney, la convención en donde se espera que revelen los nuevos anuncios de la casa del ratón; incluidos Marvel, Pixar, Star Wars y más.

La D23 2022 Expo de Disney durará tres días, es decir a partir de este viernes 9 de septiembre, sábado 10 y domingo 11, en donde se irán revelando las noticias más importantes.

En la D23 2022 Expo se espera que se revelen los anuncios tanto de las series, películas como de proyectos en el terreno de los videojuegos de Marvel, Disney, Pixar y Star Wars.

Y es que, luego de dos años tras la pandemia por Covid-19, la D23 2022 Expo ha regresado con nuevos anuncios.

Se muestra el primer tráiler con los nuevos proyectos de Marvel Studios en la D23 Expo

La D23 2022 Expo ha dado inicio a una convención de tres días en donde los nuevos anuncios que tiene Disney, Marvel, Star Wars y Pixar saldrán a la luz.

En un primer teaser mostrado al público de la D23 2022 Expo de Disney, Marvel Studios reveló qué anuncios esperar durante la convención:

Black Panther: Wakanda Forever

Ant-Man and the Wasp: Quantumanioa

Secret Invasion

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Echo

The Marvels

X-Men 97: The Animated Series

What If…? Season 2

Loki Season 2

I Am Groot

Iron Heart

Blade

Spider-Man: Fresh Year

Daredevil: Born Again

Captain America: The New World Order

Thunderbolts

Marvel Zombies

4 Fantastics

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: Secret Wars

REVELADOS NUEVOS LOGOS DE DAREDEVIL BORN AGAIN' Y CAPTIAN AMERICA 4 EN ESTE VIDEO DE LA FASE 4, 5 Y 6 DEL MCU.



La D23 2022 Expo muestra los nuevos logos para Captain America: The New World Order y Daredevil: Born Again

Durante la D23 2022 Expo se ha revelado qué anuncios esperar durante la mayor convención de Disney, en donde revelará los nuevos proyectos en los que trabaja.

Y, en un primer momento, se han dado a conocerlos nuevos logos para Captain America: The New World Order y Daredevil: Born Again.

Cabe destacar que justo este viernes 9 de septiembre para la D23 2022 Expo, se ha revelado el trailer del nuevo capítulo de She-Hulk, en donde se da un mejor vistazo de Daredevil , interpretado por Charlie Cox.

Por lo que ahora, el nuevo logo de la nueva serie de Daredevil, ha emocionado a los fans pues, un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans es la Doble D característica del superhéroe.

Nuevo logo de Capitán América: The New Order (Marvel Studios)

Nuevo logo de Daredevil: Born Again (Marvel Studios)

Nuevo logo de Daredevil: Born Again (Especial )