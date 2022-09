Llegó el primer día de la D23 2022 de Disney, y como se prometió tuvimos el Disney & Marvel Games Showcase, con varios anuncios de los títulos que vendrán de las franquicias.

Sin embargo, el que más destacó del Disney & Marvel Games Showcase de la D23 2022 es el de Captain America & Black Panther, el cual se venía rumorando desde hace varios días.

Junto con esto, el Disney & Marvel Games Showcase nos trajo la revelación de Tron Identity y la esperada fecha de lanzamiento del retrasado Marvel’s Midnight Suns.

Aquí tienes todos los anuncios.

Tron Identity

La D23 2022 y el Disney & Marvel Games Showcase sorprendieron con un pequeño teaser de Tron Identity, el cual llegará en 2023 para Steam.

Illusion Island

El siguiente anunció del Disney & Marvel Games Showcase fue Illusion Island, un juego de plataformas exclusivo para Nintendo Switch para 2023.

Marvel’s Midnight Suns

La D23 2022 no podía estar completa sin Marvel’s Midnight Suns; durante el Disney & Marvel Games Showcase hubo un nuevo tráiler y se confirmó que llegará en diciembre de 2022.

Strike Force

Strike Force es un nuevo juego móvil de Marvel, el cual ya está disponible tanto en iOS, como en Android.

Marvel Snap

Otro juego móvil presentado fue Marvel Snap, el cual tiene una mecánica de tarjetas coleccionables, donde tendrás a los personajes de la editorial para armar tus mazos. Estará disponible en octubre.

Mirrorverse

El ya anunciado Mirrorverse se presentó con un nuevo tráiler en el Disney & Marvel Games Showcase de la D23 2022, presentando a Oogie Boogie, Ursula y Hades. Estará disponible en octubre.

Speedstorm

Speedstorm, el Kart de Disney, tuvo un nuevo tráiler donde se presentó el contenido de Monsters Inc.; el juego llegará próximamente a consolas y PC.

Dreamlight Valley

Dreamlight Valley también estuvo presente con un avance donde se presentó el contenido de Toy Story. El título ya está disponible para consolas y PC.

Captain America & Black Panther

Captain America & Black Panther fue el gran anuncio del Disney & Marvel Games Showcase de la D23 2022; el teaser nos anunció 4 protagonistas y que se ubicará en la Segunda Guerra Mundial.

Marvel World of Heroes

El Disney & Marvel Games Showcase cerró con Marvel World of Heroes; nuevo juego de Niantic. No queda muy claro cómo se jugará, pues no se mostró gameplay del juego.