El pasado 16 de junio, la nueva película de Disney y Pixar, ‘Lightyear’ ya fue estrenada en salas de cine pero ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

Esto pese a la controversia entre quienes ya la han visto por incluir un beso lésbico en una de sus escenas.

Y es que ciertamente la taquilla ha sido decepcionante para ‘Lightyear’ en su primer fin de semana con apenas 51 millones de dólares, algo bajo tomando en cuenta que su producción costó 200 millones de dólares.

Pero eso no ha impedido a los usuarios preguntarse cuándo se estrena ‘Lightyear’ en Disney Plus, la plataforma de streaming de la compañía del ratón.

‘Lightyear’ se estrenaría en Disney Plus de 45 a 60 días después de su debut en cines

No obstante, la respuesta a esta pregunta es algo complicada ya que, a diferencia de sus anteriores producciones - ’Lucca’, ‘Soul’ o ‘Red’ -, ‘Lightyear’ no se estrenó directamente en Disney Plus.

Aunque se espera que en algún punto, ‘Lightyear’ llegue a estar dentro del catálogo de la plataforma de Disney Plus.

Usualmente, el tiempo de llegada de una película que ha salido en cines en primera instancia, espera un periodo de entre 45 y 60 días antes de estar disponible en Disney Plus.

Esto quiere decir que aproximadamente, el estreno de ‘Lightyear’ en Disney Plus estaría sucediendo a principios de septiembre , es decir aproximadamente el día 8.

Lightyear (Disney)

Marvel ha esperado hasta 69 días para estrenar sus películas en Disney Plus

Aunque ‘Lightyear’ ha provocado toda una controversia en redes por incluir un beso lésbico en una escena, hay quienes ya esperan la película del ranger espacial en Disney Plus.

Pero cabe recordar que para el estreno de ‘Doctor Strange 2′ en Disney Plus, Marvel dejó pasar únicamente 45 días antes de su llegada oficial a la plataforma.

Aunque, en el caso de ‘Shang-Chi’, el estudio dejó pasar 69 días , mientras que con ‘Eternals’ sí fueron los 60 días exactos y con ‘Encanto’ fueron únicamente 30 días de espera antes de estar en Disney Plus.

De momento habrá que esperar a que Disney y Pixar anuncien de manera oficial la llegada de ‘Lightyear’ a Disney Plus, esperando que en las próximas semanas la taquilla se recupere para esta aventura de origen del ranger espacial.