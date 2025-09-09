¿Cuándo se estrena Spy X Family 3? Ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

La famosa plataforma de streaming de anime Crunchyroll ya tiene fecha de estreno para Spy X Family 3.

Así que a los fans de Spy X Family 3 ya les tenemos los detalles para el estreno del anime en Crunchyroll.

Esta es fecha de estreno en Crunchyroll para Spy X Family 3

La serie anime Spy X Family 3 ya ha confirmado su fecha de estreno en la plataforma de streaming Crunchyroll, por lo que estará llegando el próximo mes de octubre, con ello el día será:

Fecha de estreno: Sábado 4 de octubre de 2025

Los Forger regresan ⭐️

¡SPY x FAMILY Temporada 3 llega el próximo mes a Crunchyroll!



Spy X Family 3 con estreno en Crunchyroll tiene nuevo tráiler

La plataforma de streaming Crunchyroll no solo ya nos reveló la fecha de estreno para su serie anime Spy X Family 3.

Pues también Spy X Family 3 ya tiene nuevo tráiler de lo que estaremos por ver en su nueva temporada.

Y por lo que a continuación te dejamos el nuevo tráiler Spy X Family 3 con estreno en Crunchyroll para que lo disfrutes desde ya:

¿De qué trata Spy X Family 3 con estreno en Crunchyroll?

Spy X Family 3 con estreno en Crunchyroll es la tercera entrega de la serie anime, adaptación del manga original del mangaka japonés de 45 años de edad, Tatsuya Endo.

Por lo que la tercera temporada de Spy x Family continuará la misión del espía Twilight con Loid Forger con el objetivo de acercarse al político Donovan Desmond y asegurar la paz mundial.

Con ello, Spy X Family 3 estará adaptando el Arco Wise, en el cual en su narrativa nos llevará al pasado de los personajes, para explorar sus secretos y descubrir qué es lo que los entrelaza.

Y por lo que Los Forger enfrentarán a nuevos y complicados desafíos que pondrán a prueba sus habilidades y sobre todo el vínculo que han formando como una familia.

Entre otros detalles de Spy X Family 3, la artista Yukiko Imai -se desconoce su edad- , quien fue la guionista gráfica y directora de episodios en las dos primeras temporadas, asumirá el papel de directora para la tercera temporada de la serie anime.