La serie Cada minuto cuenta temporada 2 ya está disponible en Amazon Prime Video.

Una de las series que mejor ha retratado la tragedia del terremoto de 1985 en la Ciudad de México es Cada minuto cuenta que produce Amazon Studios.

Amazon Prime Video estrena Cada minuto cuenta temporada 2

La plataforma de streaming, Amazon Prime Video estrenó este 12 de septiembre Cada minuto cuenta temporada 2 para sus suscriptores.

La nueva entrega de la serie mostrará lo que pasó después de que el doctor Ángel quedara atrapado en los escombros del Hospital General, sin que nadie sepa de él.

Cada minuto cuenta, serie de Amazon Prime Video (Amazon Prime Video )

Cuando las actividades de rescate permanecen paralizadas por el gobierno, Pepín y los estudiantes se unen a los voluntarios del CONALEP colapsado.

Por su parte Camila descubre un oscuro secreto que involucra al ejército.

Mientras todo esto ocurre, la inminente réplica del terremoto es una amenaza latente para todas las víctimas.

Cabe recordar que la replica del sismo del 85 fue el 20 de septiembre y tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter.

Haciendo que los daños del terremoto principal se agravaran y aumentara la tragedia en la Ciudad de México.

La serie Cada Minuto cuenta 2 llega justo para conmemorar el 40 aniversario del sismo ocurrido en la capital del país.

¿Cuántos capítulos tiene Cada minuto cuenta temporada 2 de Amazon Prime Video?

Cada minuto cuenta temporada 2, la serie mexicana de Amazon Prime Video tiene un total de 10 capítulos.

El título de cada episodio tiene la fecha y hora en que se desarrollaron los acontecimientos posteriores al terremoto de 1985.

A lo largo de la historia veremos todas la consecuencias y tragedias que dejó la catástrofe natural en la Ciudad de México.

La duración de los capítulos de Cada minuto cuenta temporada 2 son de entre 24 a 35 minutos.

Por lo que se se trata de una producción para maratonear el fin de semana y verla completa.