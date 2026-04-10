Como parte de su aparición en The Late Show de Stephen Colbert, Bryan Cranston subió un video a Instagram interpretando a Walter White de Breaking Bad.
Lo interesante es que este video de Instagram de Bryan Cranston como Walter White de Breaking Bad, no tiene nada que ver con la famosa serie.
¿Cómo es el video de Bryan Cranston como Walter White de Breaking Bad?
El video de Instagram de Bryan Cranston como Walter White de Breaking Bad, es una edición con la canción Dracula de Jennie y Tame Impala.
En el clip se puede ver a Bryan Cranston haciendo una transición a Walter White de Breaking Bad, mientras suena la música.
Pero no solo eso, el actor también baila un poco y “canta”, para dar la ilusión de que está en el video musica de la famosa melodía, lo cual lo hace bastante gracioso.
Demostrando que aún tiene el toque en cuanto a comedia se refiere, sin dejar de lado su personaje icónico que le dio la fama internacional.
El cual al día de hoy sigue siendo recordado y referenciado por parte de fans, así como en distintas producciones de cine y televisión.
Bryan Cranston no tiene intención de traer de regreso a Walter White en otro proyecto
Ante el regreso de Bryan Cranston como Hal en la nueva serie de Malcolm el de en medio, muchos se han preguntado si veremos de regreso a Walter White de Breaking Bad.
Lamentablemente, y más allá de este video, no hay intenciones de Bryan Cranston de traer de regreso al personaje en otro proyecto.
De momento, todo lo relacionado al universo de la serie ha sido cerrado, por lo que no ve la necesidad de reinterpretar a Walter White, salvo en esta clase de videos.
Algo que entristecerá a sus fans, quienes además de tenerlo de regreso como Hal, esperaban verlo en su faceta dramática como Walter White nuevamente.