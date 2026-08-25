Belinda se prepara para uno de los desafíos más significativos de su trayectoria al interpretar a Florence Cassez en una nueva serie de Prime Video.
Para este papel, Belinda ha empezado su preparación, por lo que estudia meticulosamente el idioma francés con el apoyo de su madre, además de que se encuentra analizando entrevistas de Florence Cassez.
“Me estoy preparando en todos los sentidos, hasta con el idioma. Florence es una mujer francesa”Belinda
Belinda también se desempeña como productora asociada, por lo que no solo tendrá una transformación física, sino que además se ha involucrado en una extensa investigación sobre los detalles reales de este controvertido caso criminal.
Belinda estudia francés y prepara su transformación física para ser Florence Cassez
En entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter en Español, Belinda reconoció que interpretar a Florence Cassez se trata de uno de sus mayores retos actorales, ya que es una historia que le ha interesado desde hace varios años.
Para interpretar a Florence Cassez en la nueva serie de Prime Video, Belinda se está sometiendo a una preparación exhaustiva que abarca desde el perfeccionamiento de idiomas hasta la transformación física.
Dado que entre el 40% y el 50% de la serie será en francés, la actriz está tomando clases intensivas y estudiando constantemente el idioma.
“Entre el 40% y el 50% de la serie también es en francés, así que voy a tener que hablar mucho en el idioma y estoy en eso: tomando clases, estudiando, metiéndome mucho más en el personaje y viendo entrevistas todos los días”Belinda
Además, cuenta con un apoyo invaluable en casa: su mamá, quien es de origen francés y le ayuda diariamente a practicar, corrigiendo minuciosamente su pronunciación y acento.
“Lo bueno es que mi mamá también lo es y me ayuda mucho con el acento, lo habla a la perfección. Siempre me dice: ‘No, dilo así’. Eso me encanta porque, de alguna manera, convivo con ella en la casa y me corrige mucho. Además, va a haber una transformación física para parecerme a ella”Belinda
Belinda escucha entrevistas reales de Florence Cassez de manera cotidiana para estudiar con precisión su tono de voz, su ritmo de habla y las pausas que realiza al expresarse.
“Voy caminando y me pongo a escuchar entrevistas para identificar su tono o las pausas cuando habla. Es una preparación de muchos meses y, obviamente, acompañada de un gran director como Beto Hinojosa. Él ha hecho proyectos espectaculares y con un gran equipo”Belinda
Fiel a su gusto por transformarse para sus personajes, Belinda confirmó que se someterá a una caracterización física importante para lograr el mayor parecido visual posible con Cassez.
Belinda adelantó que pronto se anunciará al elenco que estará junto a ella en la serie, cuyo estreno está previsto para el próximo año.
“Me estoy involucrando en todos los detalles. Ya anunciarán a mis compañeros, pero el cast es increíble”Belinda
Belinda buscó realizar la historia de Florence Cassez desde hace mucho tiempo
Belinda compartió que le atrae profundamente interpretar a Florence Cassez porque la historia le generó una curiosidad constante que la impulsó, años más tarde, a investigar mucho más a fondo.
“Me emociona muchísimo porque hemos buscado esta historia desde hace mucho tiempo. Es un proyecto muy importante y, desde que lo vi en las noticias, me impactó”Belinda
De hecho, reveló que junto con su equipo llevaba ya mucho tiempo buscando la oportunidad de llevar este proyecto a la pantalla.
“Por alguna razón, es una historia que siempre me mantuvo curiosa y, años después, quise investigar mucho más sobre el caso. No es la primera vez que hago un proyecto en el que interpreto a alguien que ya existió o que existe, como Carlota, que la acabamos de terminar, o ¿Quién lo mató?, sobre el caso de Paco Stanley”Belinda
Debido a la complejidad y repercusión pública del caso, Belinda tiene claro que este papel representa uno de los proyectos más importantes de toda su carrera profesional.