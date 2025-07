Andrea Legarreta -de 53 años de edad- se encontró cara a cara con Aaron Mercury y se disculpó por decir que no lo conocía antes de La Casa de los Famosos México 2025.

Aaron Mercury -de 24 años de edad- fue el tercer habitante conformado de La Casa de los Famosos México 2025 y Andrea Legarreta no sabía quién era.

Cuando La Casa de los Famosos México 2025 anunció que Aaron Mercury sería uno de sus habitantes, Andrea Legarreta le pidió que se presentara porque no lo conocía.

Esto causó revuelo en redes sociales, pues hay quienes creen que Andrea Legarreta cuestionó al influencer con mala intención.

Ante esto, la conductora se disculpó con Aaron Mercury cuando acudió al programa Hoy.

La quinta habitante de La Casa de los Famosos México 2025 no andaría nada perdida y nos habría spoileado hace siete semanas

“Aaron, qué haces o a qué te dedicas porque soy una señora que vive en Narnia y lo digo en serio, no había ninguna mala intención, de verdad”

Andrea Legarreta justificó su comentario, confirmando que es una mujer alejada de las redes sociales y genuinamente no sabía quién era Aaron Mercury o no lo recordaba .

“Cuando yo le pregunté, dije, a lo mejor y otras personaste como yo no lo ubican bien, porque al final no estoy metida en TikTok (…) yo de verdad no sabía”

Andrea Legarreta