La casa de subastas, Propstore, dedicada a utilería de películas, anunció la venta del sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca de Star Wars.

Siendo la subasta del sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca de Star Wars una de las más redituables, pues la pieza se vendió en varios millones de dólares.

¿En cuánto se vendió el sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca?

De acuerdo con lo reportado por la propia Propstore, el sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca de Star Wars se vendió en más de 55 millones de pesos.

Siendo la subasta del sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca todo un hito, pues marcó un récord para la franquicia y la tienda en general.

Sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca (Propstore)

Esto debido a que se trata de una pieza única muy solicitada por coleccionistas de Star Wars, al grado que era considerado como su “Santo Grial”.

De hecho, antes de la subasta, la pieza ya estaba valuada entre 18 y 55 millones de pesos; por lo que podemos ver, superó dicha cifra con creces, lo que demuestra su éxito.

Si tomamos en cuenta que en esa misma subasta se vendió el traje de Spider-Man de Tobey Maguire, el caso de Sauron de El Señor de los Anillos y la espada de Jon Snow de Game of Thrones.

¿Por qué es tan valioso el sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca?

El sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca de Star Wars alcanzó ese precio, debido a todo lo que representa para los fans.

Pues se trata del sable de luz de Darth Vader en El imperio contraataca original, que el actor que uso el actor que interpretó al personaje.

El cual tuvo su mayor momento cuando el villano le corta la mano a Luke Skywalker, de ahí que se considere una pieza de la historia cinematográfica en general.

Además, esta misma pieza fue usada en El Retorno del Jedi de Star Wars, siendo protagonista de la pelea entre padre e hijo del final.