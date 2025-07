La serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past estará de regreso con nuevos episodios en la plataforma de streaming Disney+.

Por lo que a los fans de la saga les traemos los detalles de fecha de estreno en Disney+ para lo nuevo de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past.

Fecha de estreno de la serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+

La serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+ ya tiene fecha de estreno para los fans, por lo que a partir de este días la podrás disfrutarla en la plataforma de streaming del ratón:

19 de septiembre 2025

Solitus is ready to shake things up.



Dan Stevens joins LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, a four-piece special event, September 19 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/MFW6nl0ZvE — Star Wars (@starwars) July 1, 2025

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+ tendrá nuevo villano

Ante el anuncio de la fecha de estreno de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+ también se dio a conocer al nuevo villano que se integra.

Por lo que al elenco de voces de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+ se suma el actor británico de 42 años de edad Dan Stevens.

El actor Dan Stevens estará dando voz a Solitus en LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past.

Mientras que el elenco que completa la temporada 2 LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+ serán las voces de:

Gaten Matarazzo de 22 años de edad

Tony Revolori de 29 años de edad

Bobby Moynihan de 48 años de edad

Marsai Martin de 20 años de edad

Michael Cusack de 44 años de edad

Ahmed Best de 51 años de edad

Mark Hamill de 73 años de edad

Ashley Eckstein de 43 años de edad

Ben Schwartz de 43 años de edad

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past (Disney+)

¿Cuántos episodios tendrá LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past en Disney+?

Para la temporada 2 de la serie LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy -Pieces of the Past, la plataforma de streaming Disney+ confirmó que serán 4 episodios los cuales se estrenaron en conjunto.