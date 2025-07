La banda estadounidense My Chemical Romance se pone en tendencia tras provocar polémica.

Luego del performance que se aventó My Chemical Romance para su Long Live The Black Parade Tour; esto es lo que pasó.

Este es el polémico performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance

El primer concierto de la gira Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance está causando polémica entre los fans de la banda estadounidense, luego de su performance.

Pues resulta ser que performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance incluye una escena teatral cargada de referencias políticas y militares.

Así como el performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance también presenta una “ejecución”.

Por lo que se puede ver en el performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance a su vocalista de 48 años de edad Gerard Way dirigiendo la escena.

Misma que se puede ver en el centro con un pelotón de fusilamiento, mientras Gerard Way de My Chemical Romance hace resonar la frases como “¡esto es democracia!” mientras la ejecución sucede.

Performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance que no solo causó polémica, pues los fans hasta ya están tomando sus medidas.

MUITO FODA! Tem um palco no meio onde rola a “execução” depois de um voto democrático do público no show do MY CHEMICAL ROMANCE kkkkkpic.twitter.com/KdpOTvFQdX — Igor Rogh (@igorogh) July 12, 2025

Fans amenazan con vender sus boletos para conciertos de My Chemical Romance, tras polémico performance de Long Live The Black Parade Tour

Luego de la polémica que provocó el performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance los fans ya han reaccionado.

Algunos fans se dijeron molestos por el performance de My Chemical Romance, así como confundido ante lo que acababan de ver y escuchar.

Expresando que ellos fueron a escuchar música, sin embargo, en lo bizarro no saben qué es lo que pasó con My Chemical Romance.

Por lo que son muchos los que ante la escena del performance de Long Live The Black Parade Tour de My Chemical Romance han asegurado que venderán sus boletos.

Calificando el performance de My Chemical Romance como un acto políticamente incorrecto, así como señalando a la banda de “woke”.