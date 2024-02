Los premios Grammy 2024 nos dejaron un emotivo encuentro entre Taylor Swift quien tiene 34 años y Lana del Rey de 38 años, donde esta fue una de sus invitadas de honor.

El momento fue captado por E! News donde Taylor Swift aprovecha para darle una manita de gato a su amiga Lana del Rey y ser captadas, poco después echando el chisme.

El encuentro fue tan amado por los fans que surgieron hasta memes y porque ella festejó ganar el Grammy a Álbum del Año por su disco Midnights junto a Lana del Rey.

Taylor Swift es acompañada por Lana del Rey a recibir Grammy 2024 por Álbum del Año

En el video del encuentro de Taylor Swift y Lana del Rey, se ve a la cantante de 34 años arreglándole el fleco tras percatarse que ella estaba por ahí.

Sin embargo, lo más memorable fue cuando al dar su discurso por ganar el Grammy 2024 a Álbum del Año por Midnights donde justamente colaboran en una canción: Snow On the Beach.

Un momento lindo y unico! Taylor Swift le dedico unas palabras a Lana Del Rey durante su discurso de aceptación la noche de ayer.🥹 pic.twitter.com/S3hur5zMnK — Lana Del Rey Venezuela | Salvar Lucas🧉 (@LanaDelReyVen) February 5, 2024

Taylor Swift dijo que aunque Lana del Rey se andaba escondiendo, muchas artistas femeninas “no estarían donde están” sin su influencia:

“Creo que ella es una artista legendaria, una leyenda y que está ahora mismo en su mejor momento” Taylor Swift sobre Lana del Rey

Y cerró diciendo que se sentía muy orgullosa de conocerla y que fueran amigas, pese a que ambas estuvieran nominadas en la misma categoría, pero Lana del Rey con Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Lana del Rey tiene una canción con Taylor Swift en el álbum ganador del Grammy 2024

Sin embargo, la amistad de Lana del Rey y Taylor Swift se concretó en una canción juntas que se incluyó en el disco Midnigths que ganó el Grammy 2024 a Álbum del Año.

Se trata de la canción Snow On the Beach que se lanzó en 2022 como la pista 4 del disco y habla sobre el reconocer que se está enamorado y eres correspondido, pero percibirlo con incredulidad.