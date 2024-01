Vendedor ambulante revela que fue vocalista de Grupo Bryndis y todos quieren saber por qué se salió

En Internet surgen melodramas que ni a los guionistas de La Rosa de Guadalupe se les ocurriría, el nuevo lo protagoniza un vendedor ambulante que asegura haber sido miembro del Grupo Bryndis.

El hombre se identifica como Regino Sánchez, de edad desconocida, quien hoy vende papas fritas, chicharrones y palomitas, pero jura y perjura fue vocalista de Grupo Bryndis.

Para probarlo, el vendedor ambulante canta “Tu traición”, “Te he prometido” y “Te juro que te amo”, temas de Grupo Bryndis.

La grabación que circula en TikTok, además de mostrar al vendedor ambulante entonando algunos éxitos de Grupo Bryndis a fin de probar que era el vocalista, revela un detalle.

Regino Sánchez deja entrever que dejó Grupo Bryndis porque ganaba mil pesos a la semana, lo que en su momento no era tan poco.

El vendedor ambulante dice que actualmente, vendiendo papas, palomitas y chicharrones, gana de entre 10 mil a 20 mil pesos a la semana.

Aunque mucha gente duda de la cantidad que asegura gana por vender frituras, dan por hecho que sí se trata del vocalista de Grupo Bryndis pues aseguran posee una voz melódica y muy particular.

No obstante, sí tú eres parte de este grupo de personas lamentamos decirte que haz caído en una mentira...

Regino Sánchez no imaginó que de la noche a la mañana se volvería famoso en Internet, por lo que para evitar problemas paró su mentira; no fue vocalista de Grupo Bryndis.

Según el vendedor ambulante dijo ser cantante de Grupo Bryndis porque “lo agarraron desprevenido”, pero no es verdad, él se dedica a amenizar eventos, es decir, canta en fiestas.

Asimismo explica saberse las canciones de la agrupación porque es fan, por lo que también se sabe temas de Los Temerarios.

“Lo mencioné porque ahora sí me agarraron desprevenido. Realmente soy fanático... Escuchó la música grupera, me gustan las canciones gruperas como Temerarios, como Bryndis, etcétera. Entonces, se me ocurrió”

Regino Sánchez, vendedor ambulante