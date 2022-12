Tundieron a Laisha Wilkins en Twitter por un comentario clasista sobre el concierto de Bad Bunny y el reembolso que Ticketmaster realizará a las personas que no pudieron ingresar al espectáculo del 9 de diciembre en el Estadio Azteca.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y conductora Laisha Wilkins, hizo un comentario dirigido a los fans de Bad Bunny y les dijo que deberían agradecer por el reembolso de dinero que les hará Ticketmaster, al señalarlo como una oportunidad para “no tirar el dinero en porquerías”.

Y es que debido al caos durante el concierto de Bad Bunny en la CDMX, principalmente del 9 de diciembre, Ticketmaster se disculpó con fans que no entraron al Estadio Azteca, y anunció que dará reembolsos a los afectados.

Esto ocurrió luego de que Profeco se pusiera en contacto con Ticketmaster por el caos.

Laisha Wilkins arremete contra Bad Bunny y sus fans

La actriz y conductora Laisha Wilkins insinuó que comprar un boleto para acudir al concierto de Bad Bunny es tirar el dinero y utilizó la palabra “porquerías”.

“A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”. Laisha Wilkins

Además, dijo que los fans del cantante puertorriqueño deberían de dar las gracias por el reembolso que les dará Ticketmaster.

A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit.😌 https://t.co/JxKaPt8V36 — 👑Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

En los comentarios, usuarios le condenaron la falta de empatía con las personas que no pudieron entrar al Estadio Aztaca por cuestiones como la clonación de boletos: “Ahora sí estás mal, Laisha. Qué falta de empatía. Recuerda que algún día te puede pasar a ti con cualquier artista”.

Como respuesta, Laisha Wilkins, de manera clasista y haciendo menos al género músical de reggaeton, dijo que los artistas que a ella le gustan no tienen públicos “que clona boletos y no me sorprende con las letras de las canciones”.

Otra usuaria le comentó que los gustos musicales no tienen relación con el fraude y la estafa que hizo Ticketmaster y le señaló que era clasista porque seguía considerándose “superior” por no escuchar un género.

La respuesta sin argumentos de Laisha fue: “Amo al buki y me sé todas las de Bobby Pulido, en ninguno he escuchado las letras del conejo. Punto”.

Y en un último comentario que la conductora respondió le compartieron un evento suyo totalmente gratuito y dijo: “Exacto, la cultura se regala pa ver si dejan de cantar esto”.

Ticketmaster dará reembolsos a fans que no entraron al Estadio Azteca

Por las afectaciones a los fans que no pudieron ingresar al Estadio Azteca para el concierto de Bad Bunny del 9 de diciembre, Ticketmaster anunció que dará reembolsos.

Sin embargo, la empresa aclaró que los reembolsos sólo se entregarán a aquellas personas que hayan comprado su boleto en los canales oficiales y se verifique que no entraron al concierto de Bad Bunny.

La empresa con el monopolio de venta de boletos indicó que ya se puso en contacto con la Profeco, con el fin de colaborar con dicha instancia para aclarar lo ocurrido con las entradas al concierto de Bad Bunny.

En el mismo sentido, la compañía aseguró que coadyuvará con las autoridades correspondientes para que a posterior, se inhiba y sancione la venta de boletos falsos.

Finalmente, Ticketmaster reiteró su disculpa a los fans que no pudieron disfrutar del concierto de Bad Bunny de ayer 9 de diciembre en el Estadio Azteca.