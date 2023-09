¿Paty Manterola podría quedarse con el nombre de Garibaldi? Sergio Mayer confiesa que ya sabía de las intenciones de su compañera.

Desde que anunciaron su regreso como GB5, los integrantes de Garibaldi se han encontrado en medio de la polémica por una presunta disputa por el nombre.

Fue el pasado 4 de septiembre que algunos de los integrantes originales de Garibaldi sorprendieron al anunciar su regreso a los escenarios como GB5.

Sin embargo, lo que sorprendió es que no se encontraba Sergio Mayer, de 57 años de edad, contemplado para este regreso a los escenarios.

Aunque al principio se dijo que no había problemas entre ellos, en los últimos días han salido a relucir problemas entre los integrantes de GB5 y Sergio Mayer.

Una de las disputas se debería al uso de Garibaldi, nombre que se pensaba que era de Sergio Mayer y Televisa, pero parece ser que Paty Manterola podría ser su única dueña.

Y Sergio Mayer ya estaría al tanto de las intenciones de Paty Manterola -de 51 años de edad- de quedarse con el nombre de Garibaldi.

Gran polémica se ha generado luego de que se dio a conocer el regreso de Garibaldi, pero sin Sergio Mayer y con un nuevo nombre.

Estos son los integrantes de Garibaldi que van a regresar a los escenarios bajo el nombre de GB5:

GB5 anunció por todo lo alto su regreso a los escenarios con una presentación en la Arena Ciudad de México con los 90′s Pop Tour.

En medio de su promoción, se dio a conocer que Sergio Mayer había actuado legalmente para que sus compañeros no se pudieran presentar como Garibaldi.

En un principio se reveló que los famosos se habían cambiado de nombre, ya que los derechos de Garibaldi le pertenecían a Televisa y Sergio Mayer.

Sin embargo, Paty Manterola reveló que ella se podría quedar con el registro del nombre Garibaldi ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En entrevista compartida por Ventaneando, Paty Manterola señaló que la televisora no renovó los derechos en 2014, cuando se venció su registro.

Paty Manterola recordó que fue el año pasado cuando se pusieron a investigar sobre quién tenía el nombre de Garibaldi.

Al darse cuenta que nadie, ellos decidieron registrarla y metieron su solicitud.

“Nos damos cuenta que se venció en el 2014, la marca no se renovó en ese momento. Cuando nos enteramos de eso dijimos ‘vamos a registrarla’”

Paty Manterola confesó que Sergio Mayer también metió su registro, pero lo hizo después de ellos.

“Ya Sergio no lo supo, porque me sacó antes. Sergio metió un registro de marca también, después de nosotros”

Pese a que podría quedarse con el nombre de Garibaldi, Paty Manterola se dijo dispuesto a darla a quien quiera la licencia.

“En cuanto salga la resolución si alguien quiere la licencia, no tenemos problema en darla”

Paty Manterola confesó que su pelea con Sergio Mayer se debió a que ella no quiso que él fuera el mánager.

Pues consideró que aunque todos tenían la capacidad y los conectes, podría haber un conflicto de intereses .

En Ventaneando también se presentó una nota con Sergio Mayer, en donde confiesa que ya sabe que Paty Manterola quiere el nombre de Garibaldi.

“Sí, por supuesto que lo sé y Televisa también lo sabe. Quiere entrar ahí en un tema de litigio y no tiene ningún sentido”

Sergio Mayer destacó que no sabe lo que pasó con el registro y si Televisa perdió el nombre de Garibaldi.

“Yo no sé si lo perdieron o no, ese es un tema que hay que ver con jurídico”

En su entrevista, Sergio Mayer insistió en que la televisora le concedió el uso de nombre, pero está dispuesto a regresar el control por si sus compañeros quieren usarlo.

“¿A mí de qué me sirve? Yo no voy a hacer ningún grupo con el nombre de Garibaldi. Garibaldi son justamente los originales y si quieren usarlo yo no tengo ningún problema, se revoca y que lo puedan usar”

