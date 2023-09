La Ingrid Coronado de 18 años conquistó en Garibaldi; para el reencuentro ni la invitaron, pero ella ya se dice muy ocupada para poder participar.

El lunes 4 de septiembre algunos de los integrantes originales de Garibaldi sorprendieron al anunciar su regreso a los escenarios como GB5.

Los integrantes que forman parte de GB5 son:

Fanáticos de Garibaldi se sorprendieron al ver que en este reencuentro no se encontraba Sergio Mayer , de 57 años de edad.

Sin embargo, no fue el único ausente, y es que Ingrid Coronado -de 49 años de edad- tampoco fue considerada para el regreso de Garibaldi con nuevo nombre.

En entrevista para Ventaneando, Ingrid Coronado habló sobre el regreso de Garibaldi ahora como GB5 y les deseó todo el éxito del mundo.

Aunque no fue invitada, Ingrid Coronado dejó en claro que no tendría tiempo de sumarse a sus compañeros pues se encuentra enfocada en otros proyectos.

“No se me invitó, pero desde el principio yo he dicho que estoy con otros planes, no tendría ni tiempo. Les deseo que les vaya muy bien con este proyecto”

Ingrid Coronado