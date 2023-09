Un triste Sergio Mayer habla del reencuentro de Garibaldi o GB5, en el que no fue requerido y revela si tiene problema con sus excompañeros.

El lunes 4 de septiembre algunos de los integrantes originales de Garibaldi ofrecieron una conferencia de prensa en donde anunciaron su regreso a los escenarios.

Sin embargo ahora ya no lo van a hacer como Garibaldi, sino como GB5 y es que no todos los integrantes serán parte de este nuevo proyecto.

Los integrantes que forman parte de GB5 son:

El gran ausente fue Sergio Mayer -de 57 años de edad-, por lo que de inmediato surgieron rumores que señalaban que el famoso no había querido estar.

En medio de todas las especulaciones, Sergio Mayer confesó que a él le hubiera gustado participar, pero en realidad no lo invitaron a formar parte de GB5.

Sergio Mayer se encuentra nuevamente en la polémica luego de que se dio a conocer que Garibaldi regresaría con un nuevo nombre y sin él.

En conferencia de prensa, algunos de los integrantes de Garibaldi anunciaron que regresan como GB5 y prometieron lanzar nuevas canciones y coreografías.

Sin embargo la gran pregunta fue ¿por qué Sergio Mayer no era parte de GB5? Aunque los integrantes del nuevo Garibaldi dejaron claro que no tenían un problema con su excompañero.

Surgieron rumores que señalaban que había diferencias con Sergio Mayer e incluso se señaló que el actor no había querido participar.

A su salida de Televisa, Sergio Mayer fue cuestionado sobre su ausencia en GB5 y reveló si es verdad que se negó a estar en este nuevo proyecto.

En el video compartido por Edén Dorantes, Sergio Mayer aseguró que tenía prisa por lo que no podía atender a los medios de comunicación.

Pero se tomó unos minutos para hablar sobre el regreso a los escenarios de sus compañeros ahora bajo el nombre GB5.

Sergio Mayer señaló que no hay ningún pleito y les desea todo lo mejor a sus excompañeros con su nuevo grupo GB5.

En el video, Sergio Mayer se dijo triste y decepcionado de que no lo hayan invitado a formar parte de GB5.

“A mi me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más”

Sergio Mayer