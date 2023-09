Charly López quema a Sergio Mayer y Garibaldi revela razón de que ya no esté en el grupo ¿ya no son amigos? Esto revelaron.

Los exintegrantes de Garibaldi tienen nuevos proyectos, pero sin el popular nombre del grupo y sobre todo sin Sergio Mayer, de 57 años de edad.

GB5 es el nombre del nuevo grupo que forman algunos integrantes de Garibaldi, quienes prometen lanzar nuevas canciones y coreografías.

Pero tal parece que los exintegrantes de Garibaldi y Sergio Mayer no quedaron en los mejores términos y así lo contó Charly López, de 53 años de edad.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Charly López contó de qué se trata GB5, el cual tiene 5 exintegrantes de Garibaldi:

GB5 va tener la misma temática que Garibaldi, pero con toques modernos para llamar la atención de las nuevas generaciones.

Charly López aprovechó la entrevista para hablar de cómo terminó su relación laboral con Sergio Mayer.

Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, preguntó a Victor Noriega -de 51 años de edad- y Charly López sobre la ausencia de Sergio Mayer en este nuevo proyecto.

Ambos cantantes se mostraron nerviosos y Charly López sólo respondió que ellos querían renovar la iban de Garibaldi y por eso crearon C5, y Sergio Mayer ya no era parte de esta nueva imagen.

Katia Llanos -de 53 años de edad- reveló a Gustavo Adolfo Infante que durante los últimos conciertos de Garibaldi, ella notó que el ambiente se estaba poniendo tenso.

Es por eso que comenzó a platicar con sus compañeros y fue así que decidieron seguir con otro proyecto, pero sin Sergio Mayer.

“La realidad es que él no sacó (Sergio Mayer) él no fue sacando a cada uno (...) No tenemos nada en contra de él, que le vaya bien”

Katia Llanos