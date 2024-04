La banda del indie pop estadounidense The Marías llega a México con su tour Submarine; te damos los detalles y precio de los boletos para verlos en concierto.

Atentos fans, pues The Marías no solo dará una fecha en concierto en México, sino dos conciertos que prometen.

Esto como parte de su gira de concierto de tour Submarine para promocionar el más reciente álbum discográfico de The Marías.

The Marías tour Submarine: Precio de los boletos para verlos en concierto en México (The Marías)

¿Cuándo y dónde son los conciertos de The Marías con su tour Submarine en México?

Serán dos fechas en concierto para ver a la banda The Marías con su tour Submarine en México.

Así que ve apartando la fecha, pues los conciertos de The Marías serán los próximos días 11 y 12 de junio de 2024.

El recinto para ver a The Marías con su tour Submarine en México será el Foro Puebla, ubicado en la calle de Puebla número 186 en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Asimismo, los conciertos de The Marías con su tour Submarine en México contarán con invitados especiales para cada fecha.

Con ello, la agrupación Diles que no me maten se presentarán para el concierto de The Marías del 11 de junio, mientras que Juanpalitoschinos el 12 de junio de 2024.

Preventa de boletos para ver en concierto a The Marías con su tour Submarine en México

La preventa de boletos para ver en concierto a The Marías con su tour Submarine en México ya tiene fecha de salida.

Sin embargo, para acceder a ella tendrás que registrarte previamente en la siguiente página: https://t.co/tOCzVjJUad

Mientras que las fechas en las que se realizará la preventa de boletos para The Marías a tráves de Ticketmaster será se la siguiente forma:

9 de abril de 2024: Venta Spotify y fans a partir de las 10:00 am

10 de abril de 2024: Venta General a las 10:00 am, suma venta en taquillas del Foro Puebla

méxicooo le damos vida a submarine comenzando con ustedes. entradas a la venta mañanaaa, regístrate para la pre-venta aquí: https://t.co/tOCzVjJUad pic.twitter.com/BQ81KzVJpv — The Marías (@themarias) April 8, 2024

¿Qué precio tienen los boletos para los conciertos de The Marías con su tour Submarine en México?

El precio de los boletos para los conciertos de The Marías con su tour Submarine en México no se ha revelado de manera oficial.

Sin embargo, entre insider se que los precios de los boletos oscilarán entre los mil 70 pesos a los mil 220 pesos, mientras que con cargos quedarían de mil 305.40 a los mil 488.40 pesos.