Tras casi 10 años, la banda de rock británica The Libertines regresa a México para sumarse con un único concierto en la agenda 2025.

Esto como parte de la gira 2025 de la banda The Libertines para presentar en nuestro país All Quiet on the Eastern Esplanade de 2024, disco con el que marca su regresó a la música después de nueve años.

Así que fans, presten atención que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el único concierto de The Libertines en México 2025.

The Libertines en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su único concierto en 2025 (The Libertines )

¿Cuándo y dónde es el único concierto para The Libertines en México 2025?

Ve apartando la fecha, pues será sólo un único concierto para The Libertines en México 2025.

La banda inglesa de rock The Libertines se presentarán el próximo jueves 5 de junio 2025 en el Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

¿Cuándo es la preventa de boletos para ver en concierto a The Libertines en el Pepsi Center WTC?

Saca la tarjeta, pues la preventa de boletos para ver en concierto a The Libertines en el Pepsi Center WTC ya tiene fecha de arranque.

Ya que la preventa de boletos para The Libertines en México 2025 será por el sistema de Ticketmaster en los siguientes días:

14 de febrero 2025 - Preventa Banamex arrancando a las 10:00 am y con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

15 de febrero 2025 - Venta general y en taquillas del Pepsi Center WTC iniciando a las 10:00 am

The Libertines al Pepsi Center el próximo 5 de junio😎💥#PreventaBanamex: 14 de febrero.

Venta general a partir del 15 de febrero. pic.twitter.com/G21LohOI7s — Ocesa Rock (@ocesa_rock) February 10, 2025

¿Cuál es el precio de boletos para el único concierto para The Libertines en México 2025?

El precio de boletos para el único concierto para The Libertines en México 2025 n o se ha revelado de manera oficial por parte de Ticketmaster.

Sin embargo, insiders apunta que el precio de boletos para The Libertines oscilará entre los 952 pesos a los 2 mil 562 pesos.

Mientras que las localidades para la distribución del Pepsi Center WTC para ver a The Libertines en concierto será: