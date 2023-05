Thalía estrena su versión de ‘Pachuco’ y la acusan de arruinar un clásico del rock en español; aseguran que sus siguientes temas serán igual de “malos”.

Tras varios años de ausencia, Thalía lanza su nuevo disco llamado Thalía’s Mixtape, donde rendirá homenaje a las canciones más icónicas de grupos como:

El álbum fue estrenado en todas las plataformas digitales el 28 de abril y recientemente lanzó el video musical de ‘Pachuco’.

Thalía -de 51 años de edad- estrenó el 5 de mayo el video de su versión de ‘Pachuco’, donde también aparece Roco Pachukote, líder de La Maldita Vecindad.

Sin embargo, su nueva versión del clásico tema no ha sido del agrado del público y aseguran que arruinó ‘Pachuco’.

Una de las canciones más conocidas de La Maldita Vecindad es ‘Pachuco’, la cual fue lanzada en 1991.

‘Pachuco’ era un tema de resistencia a las creencias de generaciones anteriores, que buscaba aceptación a la modernidad de los jóvenes de los noventas y su forma de vivir.

Este tema también marcó la juventud de Thalía, quien ahora retomó ‘Pachuco’, para que forma parte de su nuevo álbum.

Thalía aparece con un vestimenta de pachuco, junto al líder de La Maldita Vecindad, pero la melodía tiene un toque de pop y electrónica.

Los fans de Thalía halagaron la nueva versión de ‘Pachuco’ y aseguraron que le había dado un toque fresco.

Pero otros usuarios de redes sociales manifestaron que había “arruinado” el clásico del rock mexicano.

“Pésimo álbum, arruinó unos clásico inolvidables”, “A esto le llamo arruinar la música con ganas” y “¿Qué pasó Rocco? antes eras chévere” fueron algunos de los comentarios.

El nuevo álbum de Thalía recopila varias canciones que fueron icónicas en los ochentas y noventas, y ahora le da un poco de su toque.

Thalía lanzó su propia versión de clásicos como:

Pero si la versión de “Pachuco” no fue del agrado del público, menos del resto de canciones a las que trató de darle su toque pop.

“Creo que no es su mejor trabajo, no debió tocar los clásicos”, “No sé cómo te atreves a destrozar canciones de esa forma”, “Esas rolas no van contigo y los arreglos son lo peor”

Comentarios contra Thalía