Thalía no se divorcia, según palabras de Yolanda Andrade, quien está bien enterada del chisme y lo desmiente.

Este 2023 ha sido el año de las crisis matrimoniales, pues a casi tres meses de su inicio, varias parejas del medio se han separado.

Se sospecha que así es el caso de Thalía, de 51 años de edad, y Tommy Mottola, quienes llevan 22 años de matrimonio.

Primero comenzó a trascender, que Tommy Mottola -de 74 años de edad- a Thalía, con la cantante Peruana Leslie Shaw.

También se manejó que Thalía se había divorciado desde hace tiempo, pero la pareja había ocultado la evidencia.

Pero ¿esto es verdad? Yolanda Andrade asegura saber de primera mano, si es cierto que Thalía está divorciada.

Thalía y Tommy Mottola no se han pronunciado por los rumores de su separación, por lo que los rumores crecen.

Sin embargo, Yolanda Andrade -de 51 años de edad- salió a desmentir que su amiga esté a punto del divorcio.

La conductora envió un audio al programa En Shock, y aseguró que Thalía está bien y feliz con Tommy Mottola.

“Por supuesto que no. Sí he hablado con ella (Thalía) pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada”

Yolanda Andrade