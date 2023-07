Este 7 de julio ya se encuentra disponible la regrabación de Taylor Swift -33 años-, Speak Now Taylor’s Version, en donde además de las canciones de su álbum ha añadido 6 nuevas From The Vault.

Taylor Swift ha lanzado por fin la regrabación de Speak Now Taylor’s Version, la cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Esto quiere decir que Taylor Swift ya es dueña de las canciones de este disco después de que todo su catálogo fuera vendido por Scooter Bruan -42 años-.

Por lo que tanto Taylor Swift como sus fans ya pueden disfrutar de sus canciones a 13 años de haber salido Speak Now, pero ahora con 6 nuevos tracks From The Vault.

Estas son las 6 nuevas canciones From The Vault de Speak Now Taylor’s Version

Taylor Swift ha lanzado su tan esperada regrabación Speak Now Taylor’s Version con las 16 canciones de su álbum lanzado originalmente en 2010 .

Pero ahora con Speak Now Taylor’s Version, Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con 6 canciones From The Vault, es decir que en la versión original fueron descartadas.

En estas 6 canciones From The Vault de Taylor Swift para Speak Now Taylor’s Version, cuenta con dos colaboraciones: la banda Fall Out Boy y Hayley Williams -33 años- de Paramore.

Estas son las 6 canciones From The Vault de Speak Now Taylor’s Version de Taylor Swift:

Electric Touch (feat Fall Out Boy) (Taylor’s Version) (From The Vault) When Emma Falls In Love (Taylor’s Version) (From The Vault) I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault) Castles Crumbling (feat Hayley Williams) (Taylor’s Version) (From The Vault) Foolish One (Taylor’s Version) (From The Vault) Timeless (Taylor’s Version) (From The Vault)

Fans de Taylor Swift celebran la salida de Speak Now Taylor’s Version

En redes sociales los fans de Taylor Swift han festejado la salida de Speak Now Taylor’s Version con sus mejores memes.

Pues Speak Now Taylor’s Version se liberó en las plataformas digitales este 7 de julio a la media noche; aunque en México y por el horario esto ocurrió el jueves 6 de julio a las 10 de la noche.

Al ir escuchando la nueva versión de Speak Now Taylor’s Version de Taylor Swift, los fans fueron reaccionando con sus mejores memes, especialmente con las canciones más icónicas del álbum como:

Speak Now (Taylor’s Version)

Better than Revenge (Taylor’s Version)

Dear John (Taylor’s Version)

Back To December (Taylor’s Version)

Esto además de las 6 nuevas canciones From The Vaul que Taylor Swift incluyó en su nueva regrabación Speak Now Taylor’s Version.

Taylor Swift lanza Speak Now (Taylor's Version) y los fans celebran con memes (Especial)

