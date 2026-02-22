Tatiana -de 52 años de edad- cumple 42 años de carrera y deja la música infantil para regresar a sus raíces pop.

Tras varios años siendo la Reina de los niños, Tatiana quieres volver al género pop y lanza un nuevo proyecto.

Tatiana deja la música infatil para regresar al pop

En entrevista con De Primera Mano, Tatiana reveló que para festejar sus 42 años de carrera tendrá presentaciones donde recapitule su carrera más allá de la música infantil.

Tatiana explica que su nuevo show tendrá un repertorio de sus canciones pop y con vestuarios de esa época, para ambientar el momento.

Tatiana (@oficial.tatiana / Instagram )

Además, Tatiana grabó algunos de su éxitos en electropop y dance; también sacó una nueva canción llamada “Vive hoy”, la cual ella compuso.

La cantante se presentará en La Maraka con su show Retro Pop este sábado 21 de febrero.

Retro Pop también llegará a Monterrey el 27 de febrero en el Dion Live Center, donde se podrá escuchar una nueva versión de sus conocida canción “Las chicas de hoy”.

Tatiana saca del baúl sus viejas canciones con ritmos nuevos

Antes de ser la Reina de los niños, Tatiana tenía un largo repertorio musical con canciones como:

Chicas de hoy

Peligro en el elevador

Baila conmigo

El amor no se calla

Cuando estamos juntos

Vientos en libertad

Leyes del corazón

Tatiana mencionó que modernizó varias de sus antiguas canciones y ahora tiene ritmos electropop.

La cantante reveló que sus fans fueron quienes le sugieren las canciones de su setlist para sus presentaciones de Retro Pop.

Tatiana celebra que los fans que la seguían cuando eran niños sigan su trabajo ahora que son adultos y pueden ver sus shows en vivo.