JYP Entertainment, la agencia que representa a Stray Kids, hizo el anuncio que nadie vio venir. La banda surcoreana, al igual que BTS, quedó fuera de los Grammy 2027.

Este 2 de octubre, JYP Entertainment informó que los ocho integrantes de Stray Kids no estarán en la 69 edición de los Premios Grammy, cuyos nominados se anunciarán el 16 de noviembre de este año y la ceremonia se celebrará el 7 de febrero de 2027.

Sin ahondar en detalles, la agencia dijo que la agrupación se pasó del plazo del 21 de agosto para inscribir su música por lo que temas del EP ”THIS & THAT", no serán considerados.

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¿Stray Kids y BTS planean boicotear los Grammy?

Aunque la explicación es que Stray Kids no postuló ninguna producción para los Grammy 2027, algunas personas creen que su decisión podría estar relacionada con la postura de BTS.

El pasado mes de julio, el grupo K-pop anunció que no presentaría música este año y es que desean que sus temas sean escuchados y apreciados por lo que es, en lugar de ser categorizada por región o idioma.

Sus palabras llegaron a poco de que la Academia de la Grabación creara en junio la categoría Best Asian Pop Music Performance, para reconocer interpretaciones en uno o más idiomas asiáticos, incluyendo K-pop, J-pop y C-pop.

Contrario a lo esperado, la categoría generó críticas por segregar estos géneros de las demás categorías.

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Ahora que Stray Kids ha informado que no participará en la próxima edición de los Grammy, sus palabras están siendo interpretadas como una protesta e incluso un posible boicot.

Curiosamente, los integrantes de la agrupación fueron invitados este año a ser miembros de la Academia con derecho a voto, es decir, podrán votar por los nominados y ganadores, aunque su propia música no esté en la contienda en la edición 69.