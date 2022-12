A finales del mes de mayo de este año salieron a la luz unas fotografías que confirmaban la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, tema que se volvió de interés público a nivel mundial.

Drama que continúa vigente y es que siguen revelándose detalles de la relación que Shakira ignoraba y que Gerard Piqué presumía entre amigos y entre sus empleados.

Pues resulta que Gerard Piqué, de 35 años de edad, comenzó su noviazgo con Clara Chía, de 23 años de edad, hace un año, esto se confirma porque esta semana la polémica pareja celebró su primer aniversario.

Clara Chía y Gerard Piqué (Agencia México )

Cabe recordar que los rumores de infidelidad a Shakira surgieron en febrero de 2022, cuando a Gerard Piqué se le vio cenando con una mujer en San Valentín, mes en que la cantante le dedicó amorosas palabras al padre de su hijo.

Sin embargo, fue hasta el mes de junio que en redes sociales circularon una fotos del deportista en la playa con su amante, ambos se abrazaban y besaban sin importar quién estuviera presente.

Shakira, cantante. (Tomada de video)

Gerard Piqué y Clara Chía celebran su primer aniversario

Esta semana, Kosmos, la empresa de Gerard Piqué tuvo su fiesta anual, evento en el que estuvo presente el exesposo de Shakira. Como era de esperarse, él llegó acompañado de su novia Clara Chía.

Cámaras del programa El Gordo y La Flaca registraron el momento en que la polémica pareja llegó en el auto del exfutbolista.

Aunque en un principio él estaba pendiente de su celular no desantendió a su novia, a quien le abrió al puerta del coche y nunca soltó de la mano.

Los novios lucieron felices y convivieron con los amigos de Clara Chía, un grupo de jóvenes de entre 22 y 24 años de edad.

La fiesta de @3gerardpique y Clara Chia que pude hacer en exclusiva para @ElGordoyLaFlaca 🍷🎉 pic.twitter.com/p2DbUtShMV — Jordi Martin (@jmpaparazzo) December 15, 2022

Recordemos que Clara Chía, además de ser pareja del también empresario, es empleada de Kosmos por lo que el ambiente no le es ajeno.

No obstante, no todo es de color rosa ya que algunos empleados de Kosmos no ven con buenos ojos a Clara Chía pues consideran injusto que la joven elija sus horarios y goce de privilegios por ser la pareja del dueño.