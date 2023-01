Luego de que se informara que Shakira y Karol G están preparando una colaboración musical, se confirma que éste mes habrá música nueva de la expareja de Gerard Piqué.

Así es, la cuenta de Twitter, Shakira Media, anuncia que la cantante colombiana, de 45 años de edad, de 45 años de edad, lanzará nueva canción el miércoles 11 de enero.

Incluso sueltan una de las frases que el nuevo tema de Shakira, incluirá: “Una loba como yo no está patitos como tu”, reza una imagen.

Anuncian nueva canción de Shakira (@shakiramedia / Instagram)

Incluso se da por hecho que el nuevo sencillo nuevamente está dedicado a Gerard Piqué, de 35 años de edad.

Esto porque “Monotonía”, el último lanzamiento de Shakira, habla de los motivos por los que la pareja decidió separarse.

Como era de esperarse fans no tardaron en reaccionar pero sobre todo el celebrar que “La loba” está de vuelta.

“Se ve que ya lo has superado, despechá”, “OMG”, “The Loba is back”, “¿qué?”, “Por favor que no sea una bachata”, “Mas vale que no sea una mentira”, “Modo lobo activado”, expresan entre comentarios.

The Loba is BACK 😍😍😍 pic.twitter.com/AVcyVppFp5 — FEIM (@FeimM_) January 9, 2023

Shakira atrasa su mudanza a Miami

Por otro lado, Shakira y Gerard Piqué aún se mantienen cerca debido a que ella tuvo que retrasar su mudanza a Miami ya que su papá, nuevamente, se encuentra hospitalizado.

Originalmente, Shakira tenía planeado mudarse la última semana de diciembre para terminar de instalarse y que sus hijos no tuvieran inconvenientes ni estrés días antes de iniciar clases, pero la salud de su papá la sorprendió.

Por lo que decidió cancelar sus planes hasta tiempo indefinido puesto que por indicaciones médicas su papá no puede realizar viajes largos y tampoco grandes esfuerzos.

Aunque la mamá de la cantante está al pendiente de la salud de William Mebarak Chadid, de 91 años de edad, la artista no quiere irse sin ellos puesto que el plan es que ella, sus hijos y sus papás se muden a Miami.

Esto de alguna forma ha beneficiado a Gerard Piqué, quien creyó que pasaría las últimas fiestas decembrinas separado de sus hijos, Milán y Sasha, de 9 y 6 años.