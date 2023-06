San Pascualito Rey cumplió 20 años de su disco debut “Sufro, Sufro, Sufro” este 2023 y lo celebran de diferentes maneras.

El éxito de un primer disco pasó en 2003 con “Sufro, Sufro, Sufro” de sus creadores del dark guapachoso, la banda logró su marca en el rock mexicano.

Una manera de rememorar y conocer más de su historia, San Pascualito Rey presenta su documental “Canción que quema”.

En entrevista con SDP Noticias a Pascual Reyes, voz de San Pascualito Rey, contó más allá de “Canción que quema”.

Pascual Reyes, narró parte de su experiencia al grabar el documental “Canción que quema” y que vivió junto con la antigua alineación:

“Canción que quema” fue realizado por Rubén Imaz, Yulene Olaizola y Luis Flores Rábago, quienes siguieron a la banda en la grabación del disco “Todo Nos Trajo Hasta Hoy” y algunos de sus inicios.

El documental ganó su primer premio por el Festival In-Edit México y se proyectó en el Festival Internacional de Guadalajara.

El viernes 9 de junio tendrá su primera proyección en la Cineteca Nacional por FICUNAM.

En palabras de Pascual Reyes es un documental universal que te guste o no la música de San Pascualito Rey y conozcas o no a la banda, puedes disfrutarlo.

“Algo que me gusta es que es un documental universal, es decir no tienes que conocer a San Pascualito Rey, no te tiene que gustar la música, o sea, es una historia, donde hay conflicto, hay drama, donde te ríes, donde lloras, o sea, es una historia como tal, en la cual los personajes que fuimos nosotros.”

Pascual Reyes, vocalista de San Pascualito Rey