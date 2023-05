El Tecate Emblema no solo sirvió para ver a Robbie Williams, sino también para que una ex del cantante británico le dedicará una canción un día antes.

La noche de ayer domingo 14 de mayo, el festival de música Tecate Emblema 2023 cerró con broche de oro con la presentación de grandes artistas.

Entre ellos el cantante de pop inglés Robbie Williams -de 48 años de edad- quien con sus éxitos conquistó a sus fans mexicanos.

Luego de que sin importar las inclemencias del clima con un poco de lluvia Robbie Williams dio uno de los mejores show en el Tecate Emblema.

Pues Robbie Williams llevó a la audiencia en un recorrido por los 90′s, época en la cual el cantante inglés tuvo su mayor auge musical.

Por lo que los afortunados pudieron escuchar a Robbie Williams cantar sus grandes temas como:

Angels

Feel

Rock DJ

Tripping

Y hasta el cover que se echó Robbie Williams de Don’t Look Back in Anger de la banda de britpop Oasis.

Con ello Robbie Williams demostró que pese a los años sigue siendo todo un showman arriba del escenario.

Sin embargo, Robbie Williams no solo estuvo presente el día de ayer en el Tecate Emblema, sino un día antes también.

Luego de que un ex de Robbie Williams lo mencionara y hasta le dedicara una canción; ¿quién fue? Te contamos.

🌧️ Escuchar a Robbie Williams a capella con sus éxitos… mientras cae una lluvia ligera 🫶🏼 No tiene precio 🤩 Este es un gran show, una noche extraordinaria 😍 Gracias, #RobbieWilliams #RW#TecateEemblema pic.twitter.com/8Z0gJm354a — Lalo González (@LaloGonzalezM) May 15, 2023

Ex de Robbie Williams le dedica una canción en plena presentación durante el Tecate Emblema.

En plena presentación durante el Tecate Emblema, la ex de Robbie Williams aprovechó el momento para dedicarle una canción.

Luego de que dicha ex pareja de Robbie Williams se trate de la ex Spice Girls, Mel C -de 49 años de edad- quien se presentó un día antes -sábado 13 de mayo- en el Tecate Emblema.

Por lo que Melanie Chisholm, ahora conocida como Mel C hiciera mención de Robbie Williams sin pronunciar su nombre.

Pues mientras, Mel C se dirige a cantar una canción de despecho, la inglesa le dedicó su canción a un ex, tras asegurar que el tema estaba dedicado a esos “hombres de mierda”.

Sin embargo el detalle hacia Robbie Williams fue cuando Mel C agregó como uno que iba “a presentarse aquí mañana; el que entendió, entendió”.

Tras esto no hubo duda de que Mel C se refería a Robbie Williams con quien años atrás mantuvo una relación.

Mel C y Robbie Williams, un romance amargo que revive el Tecate Emblema

Mel C y Robbie Williams fue uno de esos romances amargos durante los 90′s, luego de que la ex Spice Girls lo revelara el año pasado.

Pues durante el lanzamiento de su libro Who I Am, Mel C reveló haber mantenido un romance corto que la marcó con Robbie Williams.

Luego de que Mel C aseguró que mantuvo un romance “de dos días” con su colega y compatriota Robbie Williams, sin embargo el recuerdo fue bastante duro.

Pues durante ese tiempo Robbie Williams no trato tan bien a Mel C, además aseguró que el cantante no solo se acostó con ella, sino con otras 3 de las ex Spice Girls.