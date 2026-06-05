El concierto de Raymix programado para el 5 de junio de 2026 en La Maraka fue cancelado, según informó oficialmente el equipo de representación del artista.

Mediante un comunicado, el Equipo de Management Raymix señaló que la suspensión responde a causas de fuerza mayor ajenas tanto al intérprete como a su equipo.

Aunque el anuncio no detalla los motivos específicos, en redes sociales surgieron versiones que atribuyen la cancelación a una presunta baja venta de boletos.

Reembolsos y promociones quedan sujetos a las indicaciones de las boleteras

El comunicado difundido por la representación de Raymix confirmó que los asistentes podrán recuperar el importe total de las entradas adquiridas para el evento.

La organización indicó que los procesos de devolución serán gestionados directamente por las empresas responsables de la comercialización de los boletos correspondientes.

Las personas que realizaron su compra deberán consultar los canales oficiales habilitados para conocer requisitos, plazos y mecanismos establecidos para recibir el reembolso.

Además, se recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones publicadas por la boletera y por el recinto para evitar confusiones.

Raymix agradeció el respaldo de sus seguidores, lamentó los inconvenientes ocasionados por la suspensión y reiteró su intención de reencontrarse próximamente con el público capitalino.