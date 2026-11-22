Hoy sábado 21 de noviembre, Raphael fue hospitalizado de urgencia en España minutos antes de ofrecer un concierto en el Coliseum de La Coruña.

Reportes indican que el cantante de 83 años comenzó a sentirse mal: presentó taquicardia y aumento de la presión arterial, por lo que tuvo que cancelar su presentación en vivo que formaba parte de la gira Raphaelísimo.

El anuncio de la suspensión del show de Raphael fue anunciada en los altavoces del inmueble, causando sorpresa entre quienes esperaban ver en el escenario al interprete de “Mi gran noche” en punto de las 20:30 horas (tiempo local).

Raphael (Agencia México)

Raphael es hospitalizado en España; permanece bajo observación médica

Tras sentirse mal previo a su concierto el Coliseum de La Coruña, Raphael fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón, donde permanecerá bajo observación médica.

Hasta el momento, no se ha difundido un reporte médico oficial sobre la evolución del estado de salud de Raphael.

Raphael (@raphaelartista / Instagram )

Para diciembre de 2024, a Raphael se le diagnosticó un linfoma cerebral primario, un cáncer que afecta el sistema nervioso central, luego de sufrir un episodio cerebrovascular cuando grababa un programa en Madrid.

Tras recibir tratamiento, el cantante pudo retomar sus conciertos a partir de junio del 2025, presentándose tanto en España como en varias ciudades de América, incluidos seis conciertos en México en abril 2026, donde conquistó a su público.

Por lo que su recaída ha preocupado a sus fanáticos, quienes esperan se recupere pronto.