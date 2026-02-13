Raphael, quien alertó a sus seguidores diagnosticado con un linfoma cerebral primario en diciembre de 2024, vuelve a la escena completamente recuperado.

Sonriente y acompañado de su esposa, sus tres hijos y dos de sus nietos, Raphael acudió a la inauguración del Auditorio Municipal, que ahora lleva su nombre, ubicado en Boadilla del Monte, localidad de España.

Homenaje musicalizado por Pablo López, de 41 años de edad, en el que el veterano cantante reveló ante diversos medios de comunicación sus planes en la industria musical.

Seguidores del español, de 82 años de edad, disfrutarán de su música en vivo debido a que éste regresará a los escenarios.

Raphael retomará su gira a finales de marzo de 2026.

“Estoy trabajando mucho, como siempre, y procuro llevar al público una nota de alegría”, citó Raphael

Posteriormente, el intérprete de “Mi gran noche”, agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores durante su enfermedad:

“Fue una enorme experiencia por mi parte, porque yo siempre me había sentido querido por la parte que hay de artista, pero no como persona. Ahí la gente empezó a querer a la persona, aparte de mi arte. Esto es triunfar en la vida” Raphael

Rinden homenaje a Raphael (@raphaelartista / Instagram)

Boadilla del Monte reconoce a Raphael

Hoy el auditorio principal de Boadilla del Monte lleva por nombre el nombre de Raphael, quien reside en el municipio de España, desde hace 51 años.

Homenaje al que Raphael no podía faltar en agradecimiento al cariño de su gente, pero sobre todo, al amor que ha sentido de parte de su familia, quien comparte y aplaude cada uno de sus logros.

“Siempre con la familia”, dijo Raphael frente a los presentes, a quienes les confesó haberse sacado la lotería con Natalia, la mujer con la que contrajo nupcias en 1972, en Venecia.

“Natalia es una gran señora, maravillosa“, citó, para posteriormente dejar claro que es su mayor premio, el mejor reconocimiento que más allá de lo material, le hizo la vida.

“Con ella sí que me tocó la lotería, el mayor premio. Es aquella mujer de la que yo me enamoré una vez, un día, y no ha bajado nunca. En el ranking sigue la primera” Raphael

La muestra de amor por los suyos se hizo mayor cuando el cantante mencionó a sus hijos: Jacobo, Manuel y Alejandra, incluso a sus nietos, los ocho críticos más sinceros que lo asesoran e informan sobre nuevas corrientes musicales y colaboraciones.

Fue así como Raphael deja claro que más allá de los reconocimientos, valora el cariño de su familia y de su público.

Con información de Agencia México