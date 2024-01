La banda japonesa de rock Radwimps regresa a México en 2024 para ofrecer un par de conciertos en CDMX y Monterrey.

Pues Radwimps, son nada más ni menos que la famosa banda de rock que ha colaborado múltiples veces con el director de cine japones Makoto Shinkai -de 50 años de edad- en la musicalización de las películas:

Your Name

El tiempo contigo

Suzume

A lo que tras su éxito, Radwimps regresa a México en concierto como parte del World Tour 2024: “The way you yawn, and the outcry of Peace”

Así que pon atención, pues aquí te damos detalles y precio de boletos para que no te los pierdas a Radwimps en concierto.

¿Cuándo son los conciertos de Radwimps en México?

Serán dos conciertos los que la banda originaria de Japón Radwimps ofrezca para sus fans en México.

Así que anota las fechas pues Radwimps se estará presentado en la CDMX y Monterrey los días:

15 de Marzo en el Pepsi Center WTC de la CDMX

17 de Marzo en el Auditorio Citibanamex de Monterrey

Radwimps en México: Precio de boletos para ir al concierto en CDMX y Monterrey

Así será la preventa de boletos para ver a Radwimps en CDMX y Monterrey

Va preparado la tarjeta pues la preventa de boletos para ver a Radwimps en CDMX y Monterrey ya tiene fecha de salidas.

Sin embargo, antes de salir en Ticketmaster, los boletos de Radwimps en CDMX y Monterrey tendrán preventa especial para fans gracias a la plataforma Crunchyroll.

Por lo que el Crunchyroll Presale para Radwimps en México será el 10 de enero a las 11:00 am con el código especial: CRUNCHYROLL.

Mientras que la preventa para los boletos de Radwimps en Ticketmaster se llevará a cabo de la siguiente forma:

Preventa Citibanamex: 11 de enero a las 11:00 am con 3 meses sin intereses

Venta General: 12 de enero a las 11:00, suma venta en taquillas de los recintos.

¡Esto sí que no se lo esperaban! 😎 ¡@RADWIMPS llega a México con #TheWayYouYawnAndTheOutcryOfPeace! ⚡️#PreventaCitibanamex: 11 de enero

Venta general a partir del 12 de enero. pic.twitter.com/PeH88cY7ZS — Ocesa Total (@ocesa_total) January 8, 2024

¿Cuál es el precio de boletos para los conciertos de Radwimps en México?

Por el momento el precio de los boletos para los conciertos de Radwimps en México no han sido revelados de manera oficial.

Aquí te estaremos actualizando en cuánto se den a conocer el precio de boletos para ver en concierto a Radwimps.