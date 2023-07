Tras una trágica vida se ha dado a conocer que Randy Meisner, miembro fundador de la banda Eagles ha muerto a los 77 años de edad.

A través de un comunicado, la banda de rock estadounidense Eagles famosos por su canción Hotel California han confirmado la muerte de su miembro fundador Randy Meisner.

Randy Meisner murió a los 77 años la noche del pasado miércoles 26 de julio de 2023, tras complicaciones de una enfermedad pulmonar (EPOC).

Asimismo, la banda Eagles recordó a Randy Meisner no solo como una gran bajista, sino también como un glorioso cantante.

“Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada Take It to the Limit”.

Eagles.