Este miércoles 26 de julio se ha dado a conocer la muerte de Sinéad O’Connor, cantante irlandesa a los 56 años de edad.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la muerte de Sinéad O’Connor, la aclamada intérprete de Dublín que se convirtió en una estrella de la música con temas como ‘Nothing Compares to You’ o ‘This Is the Day’.

La muerte de Sinéad O’Connor se da apenas 18 meses después del fallecimiento de su hijo Shane, quien se quitó la vida con 17 años a principios de 2022.

A Sinéad O’Connor le sobreviven tres hijos, Jake Reynolds, Roisin Waters, Yeshua Bonadio de 36, 27 y 16 años respectivamente.

Sinéad O’Connor ha muerto a los 56 años (FRED TANNEAU / AFP)

¿Quién fue Sinéad O’Connor? La cantante que vivió luchando en contra de las drogas y la bipolaridad

Sinéad Marie Bernadette O’Connor fue una famosa cantautora conocida como Sinéad O’Connor que nació en Dublín, Irlanda el 8 de diciembre de 1966.

Sinéad O’Connor se hizo famosa por su inigualable talento musical así como su extraordinaria y potente voz.

Pues con tan solo 21 años, Sinéad O’Connor impresionó por la calidad de su voz, aunque sería con su interpretación de ‘Nothing Compares 2 U’ que todos se rendirán a sus pies.

Sin embargo, el éxito de Sinéad O’Connor se vio manchado por las drogas y el trastorno bipolar, así como la fibromialgia que padecía la cantante irlandesa.

Sinéad O’Connor ha muerto a los 56 años (Bang Showbiz vía Reuters)

Además de que Sinéad O’Connor también fue conocida por sus críticas a los políticos, la religión y su activismo.

Entre los actos más polémicos de Sinéad O’Connor está el que protagonizó el 3 de octubre de 1992, pues durante su número musical en Saturday Night Live.

La cantante interpretó a capella War de Bob Marley, en donde protestó en contra del abuso sexual de menores por parte de la Iglesia Católica por lo cual rompió una foto del Papa Juan Pablo II.

Para el año 2000, Sinéad O’Connor se dijo homosexual; mientras que en 2018 se convirtió al Islan a partir de ese momento se llamó Shuhada Davitt.

Sinéad O’Connor ha muerto a los 56 años (Antonio Calanni / AP)

Eston son los éxito que deja Sinéad O’Connor

Pese a los excesos y la bipolaridad que sufría Sinéad O’Connor fue una de las cantantes irlandesas más importantes de los 90′ s principalmente.

Luego de que Sinéad O’Connor alcanzara la fama con su disco “I Do Not Want What I Haven’t Got”, editado en 1990.

De este álbum se desprende el tema más famoso de Sinéad O’Connor, la canció n ‘Nothing Compares 2 U’ o ‘Nothing Compares to You’.

Canción que durante todos los años de su carrera distinguió a Sinéad O’Connor y que fuera compuesta por el mismísimo Prince.

Además de que ‘Nothing Compares to You’ le trajo varios premios y reconocimientos a Sinéad O’Connor al conseguir varias nominaciones para los premios Grammy.

En su extensa trayectoria Sinéad O’Connor llegó a publicar hasta diez álbumes, los cuales son:

The Lion and the Cobra 1987

I do not want what I haven’t got 1990

Am I Not Your Girl? 1992

Universal mother 1994

Faith and courage 2000

Sean-nós sua 2002

Throw Down Your Arms 2005

Theology 2007

How About I Be Me (And You Be You?) 2012

I’m Not Bossy, I’m the Boss 2014