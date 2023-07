Este viernes 21 de julio ha muerto el cantante considerado de los últimos grandes crooner: Tony Bennett a los 96 años de edad, fue admirado por Lady Gaga y hasta por el propio Frank Sinatra.

A través de un comunicado, su publicista de toda la vida, Sylvia Weiner ha informado que Tony Bennett ha muerto a los 96 años de edad a tan solo 2 semanas de cumplir 97 años.

La muerte de Tony Bennett sucedió rodeado por su familia y en su ciudad natal, Nueva York en Estados Unidos; tras una larga batalla en contra del Alzhéimer, enfermedad que le fuera diagnosticada desde 2016.

¿Quién fue Tony Bennett? El cantante admirado por Lady Gaga y Frank Sinatra murió a los 96 años (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Tony Bennett, el gran crooner admirado por Lady Gaga y Frank Sinatra

Anthony Dominick Benedetto mejor conocido como Tony Bennett fue un cantante estadounidense considerado uno de los últimos crooners -término que denota una forma de cantar suave y murmurante- del siglo XX.

Nacido de una familia italiana, Tony Bennett nació en Astoria, barrio del distrito de Queens en Nueva York, Estados Unidos el 3 de agosto de 1926.

Desde muy joven Tony Bennett tuvo un gran interés por la música, pues el cantante creció escuchando a los grandes músicos de la época como Judy Garland, Bing Crosby, Louis Armstrong, entre otros.

Durante la adolescencia Tony Bennett trabajó como camarero y cantante, hasta que logró matricularse para estudiar música y pintura en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Tony Bennett viajó a Alemania para combatir en la 63ª división de infantería y participó en la liberación del campo de concentración de Landsberg.

A su regreso, Tony Bennett comenzó de lleno en su carrera musical, por lo que en 1952 publicó su primer trabajo discográfico: Because of You.

¿Quién fue Tony Bennett? El cantante admirado por Lady Gaga y Frank Sinatra murió a los 96 años (Matt Sayles / AP)

Tras esto, Tony Bennett logró cosechar varios éxitos tales como: Blue Velvet o Rags to Riches.

Sin embargo, Tony Bennett se convirtió en el legendario cantante que fuera identificado por su gran canción I Left My Heart in San Francisco.

Y pese a que Tony Bennett siempre estuvo a la sombra de Frank Sinatra, el intérprete de “New York, New York” sentía una gran admiración por su colega.

Mientras que Lady Gaga -de 37 años de edad- ha sido una de sus más grandes admiradoras, que incluso cumplió varios sueños al grabar distintas canciones junto a Tony Bennett.

Por otra parte, en la vida personal de Tony Bennett, el cantante se casó en tres ocasiones, por lo que su último matrimonio fue Susan Benedetto con quien pasó hasta su muerte.

Asimismo, Tony Bennett tuvo 4 hijos Danny, Dae, Johanna y Antonia Bennett, además de 9 nietos.

¿Quién fue Tony Bennett? El cantante admirado por Lady Gaga y Frank Sinatra murió a los 96 años (Kevork Djansezian / AP)

Tony Bennett y su gran legado musical

A lo largo de la carrera de Tony Bennett grabó más de 80 álbumes de estudios, en los que destaca su último trabajo Love for Sale con su gran admiradora Lady Gaga.

El jazz, el blues y el pop fueron los géneros en los que Tony Bennet destacó con canciones como “I Left My Heart in San Francisco” que es considerada una de las cien mejores de la historia.

El legado discográfico de Tony Bennett inició en el año de 1952 y hasta 2021 cuando se retiró de la música:

1952 Because of You

1955 Cloud 7

1955 Alone at Last with Tony Bennett

1957 Tony

1957 The Beat of My Heart

1958 Blue Velvet

1958 Long Ago and Far Away

1958 A String of Hits (Tony’s Greatest Hits)

1958 Basie Swings, Bennett Sings

1959 In Person!

1959 Hometown, My Town

1960 To My Wonderful One

1960 Alone Together

1960 A String of Hits (More Of Tony’s Greatest Hits)

1961 A String of Harold Arlen

1961 Tony Sings for Two

1961 My Heart Sings

1962 Mr. Broadway: Tony Bennett’s Greatest Broadway Hits

1962 I Left My Heart in San Francisco

1962 Tony Bennett at Carnegie Hall (Live, reeditado 1997)

1963 I Wanna Be Around

1963 This Is All I Ask

1964 The Many Moods of Tony

1964 When Lights Are Low

1964 Who Can I Turn To?

1965 If I Ruled the World

1965 Tony Bennett’s Greatest Hits, Vol. III

1966 The Movie Song Album

1966 A Time for Love

1967 Tony Makes It Happen

1967 For Once In My Life

1968 Yesterday I Heard the Rain

1968 Snowfall: The Tony Bennett Christmas Album

1969 Tony Bennett’s Greatest Hits, Vol. IV

1969 I’ve Gotta Be Me

1969 Love Story: 20 All-Time Great Recordings

1970 Tony Sings the Great Hits of Today

1970 Tony Bennett’s Something

1970 Tony Bennett Sings His All-Time Hall of Fame Hits

1971 Love Story

1971 The Very Thought of You

1971 Get Happy (con la London Philharmonic Orchestra)

1972 The Summer of ‘42

1972 With Love

1972 Tony Bennett’s All-Time Greatest Hits

1972 The Good Things in Life MGM/Verve/Philips

1973 Listen Easy MGM/Verve/Philips

1973 Tony!

1973 Sunrise, Sunset

1975 Let’s Fall in Love with the Songs of Harold Arlen and Cy Coleman

1973 Tony Bennett Sings 10 Rodgers and Hart Songs

1973 Tony Bennett Sings More Great Rodgers and Hart

1975 Life Is Beautiful

1975 The Tony Bennett/Bill Evans Album

1977 Tony Bennett and Bill Evans - Together Again

1977 Tony Bennett with the McPartlands and Friends Make Magnificent Music (Live)

1979 The Special Magic of Tony Bennett

1986 The Art of Excellence

1987 Tony Bennett: Jazz

1987 Bennett/Berlin

1989 Astoria: Portrait of the Artist

1991 Forty Years: The Artistry of Tony Bennett

1992 Perfectly Frank

1993 Steppin’ Out

1994 MTV Unplugged: Tony Bennett (Live)

1995 Here’s to the Ladies

1997 Tony Bennett on Holiday

1998 Tony Bennett: The Playground

1999 Bennett Sings Ellington: Hot & Cool

2000 The Ultimate Tony Bennett

2001 Playing with My Friends: Bennett Sings the Blues

2002 The Essential Tony Bennett

2002 A Wonderful World (con k.d. lang)

2004 The Art of Romance

2006 Duets: An American Classic

2008 A Swingin’ Christmas

2011 Duets II

2012 Viva Duets

2014 Cheek to Cheek (con Lady Gaga)

2015 The Silver Lining - The Songs Of Jerome Kern (con Bill Charlap)

2018 Love is Here to Stay (con Diana Krall)

2021 Love for Sale (con Lady Gaga)

¿Quién fue Tony Bennett? El cantante admirado por Lady Gaga y Frank Sinatra murió a los 96 años (Carolyn Kaster / AP)

Asimismo, el legado musical de Tony Bennett durante siete décadas lo hizo vender más de 50 millones de discos y ganar 18 premios Grammy , entre otros como: