Mauricio Erik Vázquez Fragoso, conocido artísticamente como Erik Vázquez, es guitarrista, compositor y productor musical de la banda mexicana de synthpop Camilo Séptimo.

Originario de la CDMX, aprendió a tocar guitarra desde la infancia y también domina el bajo.

Fundó Camilo Séptimo en 2013 junto a Manuel Mendoza y Jonathan Meléndez, tras colaborar previamente en Lady Lane.

Además de su papel como músico, Erik Vázquez se ha consolidado como empresario al impulsar el proyecto de Camilo Séptimo, una de las bandas más representativas del género en México.

¿Quién es Erik Vázquez?

Mauricio Erik Vázquez Fragoso es el nombre de pila de Erik Vázquez, conocido por ser uno de los fundadores e integrantes actuales de Camilo Séptimo.

Nacido en la Ciudad de México (CDMX), actualmente Erik Vázquez funge como guitarrista de Camilo Séptimo, instrumento que aprendió a tocar desde su infancia. Sin embargo, también toca el bajo.

Pese a que Erik Vázquez forma parte una de las agrupación más representativas a nivel nacional de synthpop, ha mantenido muchos detalles de su vida en privado.

Erik Vázquez, guitarrista de Camilo Séptimo. (@CamiloVIImx )

De lo poco que se conoce sobre Erik Vázquez son detalles de Camilo Séptimo, como que fundó la agrupación en 2013 y que conocía a Manuel Mendoza desde la banda Lady Lane, en donde era bajista y guitarrista.

Se sabe que Manuel Mendoza fue quien invitó a Erik Vázquez a Lady Lane, pues se conocían de proyectos musicales pasados.

¿Qué edad tiene Erik Vázquez?

Erik Vázquez tiene 42 años de edad, pues nació el 12 de diciembre de 1983.

¿Quién es la esposa de Erik Vázquez?

Se desconoce si Erik Vázquez tiene esposa.

Erik Vázquez, guitarrista de Camilo Séptimo. (@CamiloVIImx )

¿Qué signo zodiacal es Erik Vázquez?

El signo zodiacal de Erik Vázquez es Sagitario, pues nació un 12 de diciembre.

¿Cuántos hijos tiene Erik Vázquez?

Se desconoce si Erik Vázquez tiene hijos.

¿Qué estudió Erik Vázquez?

Se desconoce qué estudió Erik Vázquez.

Erik Vázquez, guitarrista de Camilo Séptimo. (@CamiloVIImx )

¿En qué ha trabajado Erik Vázquez?

El trabajo de Erik Vázquez es ser músico, específicamente toca la guitarra, es compositor y productor musical.

Actualmente es guitarrista en Camilo Séptimo, además de ser empresario al fundar la agrupación junto a Manuel Mendoza y Jonathan Meléndez.