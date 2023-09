Este 14 de septiembre se llevará a cabo el concierto de Sam Smith en la CDMX; pero además, en esta fecha se recuerda el Día de la Charrería.

Sam Smith -31 años- estará ofreciendo dos conciertos en la CDMX este 14 y 15 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

Pero además, este 14 de septiembre también se celebra el Día de la Charrería en México, el cual se festeja desde 1934.

Hora, dónde y cuánto dura el concierto de Sam Smith en CDMX este 14 de septiembre

Este 14 de septiembre se estará llevando a cabo el primer concierto en la CDMX de Sam Smith en el Palacio de los Deportes.

Después de sus conciertos en Monterrey, Sam Smith estará llegando a la CDMX para presentarse dos noches seguidas en el Palacio de los Deportes con su gira Gloria Tour.

Tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se espera que el concierto de Sam Smith de este 14 de septiembre de inicio a partir de las 20:30 horas.

Y se espera que tanto el concierto de este 14 de septiembre como del próximo 15 de Sam Smith, duren alrededor de dos horas aproximadamente.

Cabe recordar que la última vez que Sam Smith estuvo en México fue en 2018 con su gira The Thrill of It All Tour.

Sam Smith en su video "I'm not here to make friends". (YouTube/ Sam Smith / Tomada de video)

Este 14 de septiembre se celebra el Día de la Charrería

Además de ser el primer concierto de Sam Smith en la CDMX, también este 14 de septiembre se celebra el Día de la Charrería.

El Día de la Charrería recuerda que esta práctica originaria de México es considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2016.

Por lo que ahora, cada 14 de septiembre se celebra en México el Día de la Charrería en donde se demuestra una de las tradiciones más arraigadas en el país.

Se sabe que la Charrería surgió a partir de la conquista española y que se enriqueció con la cultura mexicana.

En ese sentido, el Día de la Charrería en este 14 de septiembre que fue decretado en 1934 después de nombrar al traje de charro como símbolo de la mexicanidad, recuerda el arte que realiza el jinete mientras monta a caballo.